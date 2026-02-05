×

Кавказский узел

00:23, 5 февраля 2026

Адвокат Кайтуев заявил о давлении силовиков после избиения

Заур Кайтуев после избиения. Фото предоставлено "Кавказскому узлу".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат Махачкалинской коллегии адвокатов Заур Кайтуев, которого в июне 2025 года избили у здания одной из силовых структур, пожаловался главе Следкома РФ Александру Бастрыкину на затягивание следствия и серьезное давление на него и родственников.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня 2025 года махачкалинский адвокат Заур Кайтуев сообщил, что его избили  у здания одной из дагестанских силовых структур, куда он прибыл, чтобы представлять интересы своих доверителей. Затем его удерживали и избивали в здании другой силовой структуры.  Состояние махачкалинского адвоката Заура Кайтуева после избиения силовиками позже ухудшилось, ему потребовалась госпитализация. Силовики угрозами заставили адвоката разблокировать телефон и получили доступ к конфиденциальной информации по его делам, заявила Адвокатская палата Дагестана. Следствие возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных сотрудников" силовых структур об избиении. Коллеги Кайтуева выразили надежду, что его дело будет расследовано эффективнее, чем нападение на Александра Немова в Чечне.

"Мне скотчем обмотали руки сзади, надели на голову пакет и его также обмотали скотчем, после чего я получил удар по голове и потерял сознание. Когда я пришел в себя, я в очередной раз сказал, что я адвокат… После этого меня подняли то ли на второй, то ли на третий этаж, где я еще в течение часа находился с пакетом на голове и связанными руками", - говорится в заявлении адвоката Кайтуева. Спустя какое-то время с его головы сняли пакет, извинились и вывели из здания через задний вход. Около 20 адвокатов вызвались представлять интересы Заура Кайтуева, несколько из них пытались пройти к нему в здание силовой структуры, но не были пропущены. 

Адвокат Заур Кайтуев рассказал, что по уголовному делу не проводится опознание сотрудников правоохранительных органов, причастных к применению в отношении него насилия. Вместе с тем на него и на его близких оказывается серьезное давление, адвокат лишен возможности пройти повторную операцию на позвоночнике и не может в полной мере осуществлять профессиональную деятельность, сообщила 4 февраля  "Адвокатская газета".

Поскольку после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, оно фактически не получило дальнейшего развития, адвокат направил обращение председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину. Он отметил, что отсутствует возможность проведения очной ставки с подозреваемыми. Так, один из подозреваемых, которого адвокат может опознать по ряду признаков, не является на законные требования следователя в следственный отдел по Советскому району Махачкалы. Как заметил адвокат, лица, причастные к его избиению, похищению и незаконному удержанию, состоят в родственных связях и близком окружении высокопоставленных представителей правоохранительных органов.

Адвокат в своем обращении подчеркнул, что на него и на его близких родственников оказывается колоссальное давление восьмой месяц подряд, и он опасается за свою жизнь и здоровье. По его словам, в его распоряжении имеется множество видеоматериалов, на которых наглядно видны неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов. На данных видеозаписях у некоторых сотрудников открыты лица. Он добавил, что некоторые неправомерные действия в его отношении были совершены на глазах и с попустительством действующих сотрудников МВД Дагестана.

Заур Кайтуев отметил, что он неоднократно обращался по данному факту к начальнику Главного управления собственной безопасности МВД России Александру Макарову, просил провести проверку в отношении сотрудников правоохранительных органов, установить лиц, совершавших в отношении адвоката незаконные действия. Данные обращения были перенаправлены в ОСБ МВД по Дагестану, который не усмотрел никаких неправомерных действий со стороны сотрудников.

В связи с этим адвокат попросил Александра Бастрыкина пресечь незаконные действия в отношении него, как адвоката и гражданина РФ, провести проверку по этому делу.

В комментарии "Адвокатской газете" Заур Кайтуев подчеркнул, что произошедшее с ним наглядно демонстрирует уязвимость адвокатуры как института, призванного защищать права граждан. "Если адвокат не в состоянии добиться правды и привлечь к ответственности лиц, совершивших в отношении него преступление, то о какой защите прав граждан вообще может идти речь?", - заявил адвокат.

По его мнению, сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости принятия закона, устанавливающего ответственность за воспрепятствование адвокатской деятельности. Кроме того, вопрос об иммунитете адвокатов при осуществлении защиты граждан должен быть вынесен на уровень Государственной Думы. В противном случае, считает он, адвокаты остаются беззащитными перед правовым произволом со стороны сотрудников полиции и иных силовых структур. 

"Мы располагаем информацией о возбуждении уголовного дела по данному факту. Однако, как всегда происходит по таким делам, результатов по уголовному делу нет по настоящее время, хотя лица, применявшие к адвокату насилие, известны, всех их установить не представляет большого труда. Такая ситуация еще раз указывает на то, что вопрос об уголовной либо иной ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката необходимо разрешить как можно скорее", - приводится в публикации комментарий президента адвокатской палаты Дагестана Акифа Бейбутова.

В июле 2023 года в Чечне были жестоко избиты журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и адвокат Александр Немов, которые ехали на процесс по делу Заремы Мусаевой. Следователи в Чечне возбудили уголовное дело по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 112 УК РФ) и легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). Следователи объединили два дела о нападении и существенно расширили список статей, добавив, в том числе статью о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста и адвоката. В феврале стало известно, что следователи в Чечне не смогли установить участников нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, расследование уголовного дела приостановлено.

Автор: "Кавказский узел"

