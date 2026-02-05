Подозреваемый в убийстве мулла арестован судом в Дагестане на два месяца

Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве матери четверых детей в Дагестане. По данным источников, ранее он служил имамом Тарумовской мечети и имел репутацию праведника.

Как писал "Кавказский узел", мать четверых детей из села Красный Восход убита сожителем на почве ревности, подозреваемый задержан, сообщило МВД. По данным источников, задержанный мулла регулярно избивал женщину.

В Кизлярский районный суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жителя Казбековского района, подозреваемого в совершении убийства. Вечером 13 декабря 2025 года подозреваемый приехал в дом, где проживала 35-летняя потерпевшая (его вторая супруга в мусульманском браке) с их общим полугодовалым ребёнком и детьми от другого брака. Вскоре между подозреваемым и женщиной возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил потерпевшую, затем увез тело на окраину села имени М. Горького Тарумовского района, где омыл его в канале, обернул в простыню, предварительно взятую из дома жертвы и закопал.

Спустя 7 недель мужчина решил явиться с повинной в следственный орган. Подозреваемый, рассказал, что убийство случилось на почве приступа ревности, пояснил, что потерпевшая повела с себя ним холодно и по одной из брошенной ею фраз он решил, что та ему изменяет. Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т. е. по 2 апреля 2026 года, сообщила объединенная пресс-служба судов Дагестана в своем Telegram-канале

Мулла, который задушил жену, работал имамом Тарумовской мечети. Мужчину сняли с должности полгода назад после истечения контракта. В селе его называют очень праведным человеком и новость об убийстве повергла местных в шок, Арестованного зовут Магомедали Мирзаханов, пишет Mash_Gor.

"Кавказский узел", 29 января полицейские обнаружили расчлененное и обгоревшее тело 36-летней матери троих детей Мальвины Магомедовой, по подозрению в убийстве в розыск был объявлен житель Дербента Ражидин Яралиев. По версии источников, поводом для ссоры и убийства стала продажа машины. Также сообщалось, что Яралиев был неоднократно судим, а с Магомедовой они заключили никях (брак по традициям ислама, - прим. "Кавказского узла"). В тот же день МВД Дагестана задержало его. Он признался в убийстве и был арестован на два месяца.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Ингушетии и Чечне угроза для женщин чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане намного чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества.