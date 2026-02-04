×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:48, 4 февраля 2026

Торговое сотрудничество стало темой обсуждения на встрече Алиева и Пашиняна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли между двумя странами.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года президент Азербайджана объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. При этом Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

 "Маршрут Трампа": два взгляда на одну дорогу

Никол Пашинян сегодня провел встречу с Ильхамом Алиевым в Абу-Даби, прибыв в Объединенные Арабские Эмираты со своей женой, сообщает News.am.

На переговорах присутствовали с армянской стороны вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян, зампредседателя парламента Рубен Рубинян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян, говорится в публикации.

Пашинян и Алиев в ходе встречи приветствовали прогресс в реализации договорённостей, достигнутых в Вашингтоне. Они подчеркнули важность позитивной динамики урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате, сообщает "Новости-Армения" со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Стороны признали, что общества обеих стран в повседневной жизни становятся свидетелями реальных выгод мира. Они выразили удовлетворение в связи с началом двусторонней торговли и продолжающимся экспортом нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерновых и других товаров из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана", - говорится в публикации.

Азербайджанская и армянская стороны договорились продолжить "изучение возможностей расширения" торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, Пашинян и Алиев обсудили реализацию проектов TRIPP и других инфраструктурных проектов, подтвердили готовность продолжить укрепление мира между двумя странами и договорились поддерживать контакты, пишет армянское издание.

Азербайджанское провластное информагентство АПА привело практически идентичную трактовку итогов встречи. "Стороны выразили удовлетворение началом двусторонней торговли, продолжением экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана. Стороны договорились продолжить изучение возможностей расширения двусторонней торговли и экономического сотрудничества", - сообщило агентство.

Напомним, 1 февраля еще 25 вагонов с российским зерном проследовали через территорию Азербайджана в Армению. Из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана уже отправлено 285 вагонов с зерном общим объемом 19 900 тонн.

Ранее, 18 декабря 2025 года, госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку своих нефтепродуктов в Армению. Тогда поступили 1 220 тонн бензина марки АИ-95, а 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. Пользователи Facebook* сочли торговлю показателем нормализации отношений Баку и Еревана.

Прямой импорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению привел к снижению цен на бензин на АЗС, что вызвано меньшими затратами на транспортировку, чем при доставке топлива из России, но пока объемы поставляемого Азербайджаном бензина незначительны. Поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали армянские экономисты.

При этом в Армении на фоне дефицита довольно ощутимо подорожал сжиженный газ, многие автомобилисты вынуждены перейти на бензин. Они считают, что таким образом власти пытаются принудить их покупать бензин, поставленный из Азербайджана.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Поезд с зерном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:58, 1 февраля 2026
Очередной состав с российским зерном отправлен через Азербайджан в Армению
Арсен Торосян. Фото: https://www.aysor.am/
01:45, 24 января 2026
Карабахцы упрекнули министра труда Армении за публикацию о переселенцах
01:50, 23 января 2026
Вагиф Хачатрян перенес операцию в Ереване
Поезд с бензином. Скриншот фото Trend от 11.01.26, https://ru.trend.az/business/4140187.html.
00:31, 20 января 2026
Армянские экономисты сочли поставки бензина из Баку недостаточными для реального экономического эффекта
02:26, 17 января 2026
Жители Армении связали дефицит сжиженного газа с поставками бензина из Азербайджана
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Батлухский и муфтий Дагестана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ахмад Батлухский против муфтията Дагестана

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
14:43, 3 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Оно нам не нужно
Фото
14:23, 29 января 2026
Ветер с Апшерона
5
Мнения турок и азербайджанцев расходятся
Фото
10:28, 22 января 2026
Ветер с Апшерона
«Бесплатный» Совет Мира лучше, чем платный ООН
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Орхан Бахыш у памятника одному из основателей Азербайджанской народной республики (1918-1920) Мамед Эмину Расулзаде. Фото с личной страницы активиста Orxan Baxış / Facebook*
03 февраля 2026, 21:09
Азербайджанский оппозиционер Бахыш арестован на 30 суток

Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 15:02
Защита оспорила решение об экстрадиции Мовлаева

Максим Бондаренко. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 14:04
Суд на Кубани арестовал дома и земли Максима Бондаренко

Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/tracks
03 февраля 2026, 11:07
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше