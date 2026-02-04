Торговое сотрудничество стало темой обсуждения на встрече Алиева и Пашиняна

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли между двумя странами.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года президент Азербайджана объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку.

8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. При этом Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

Никол Пашинян сегодня провел встречу с Ильхамом Алиевым в Абу-Даби, прибыв в Объединенные Арабские Эмираты со своей женой, сообщает News.am.

На переговорах присутствовали с армянской стороны вице-премьер Мгер Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян, зампредседателя парламента Рубен Рубинян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян, говорится в публикации.

Пашинян и Алиев в ходе встречи приветствовали прогресс в реализации договорённостей, достигнутых в Вашингтоне. Они подчеркнули важность позитивной динамики урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате, сообщает "Новости-Армения" со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Стороны признали, что общества обеих стран в повседневной жизни становятся свидетелями реальных выгод мира. Они выразили удовлетворение в связи с началом двусторонней торговли и продолжающимся экспортом нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерновых и других товаров из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана", - говорится в публикации.

Азербайджанская и армянская стороны договорились продолжить "изучение возможностей расширения" торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, Пашинян и Алиев обсудили реализацию проектов TRIPP и других инфраструктурных проектов, подтвердили готовность продолжить укрепление мира между двумя странами и договорились поддерживать контакты, пишет армянское издание.

Азербайджанское провластное информагентство АПА привело практически идентичную трактовку итогов встречи. "Стороны выразили удовлетворение началом двусторонней торговли, продолжением экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана. Стороны договорились продолжить изучение возможностей расширения двусторонней торговли и экономического сотрудничества", - сообщило агентство.

Напомним, 1 февраля еще 25 вагонов с российским зерном проследовали через территорию Азербайджана в Армению. Из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана уже отправлено 285 вагонов с зерном общим объемом 19 900 тонн.

Ранее, 18 декабря 2025 года, госнефтекомпания Азербайджана впервые осуществила поставку своих нефтепродуктов в Армению. Тогда поступили 1 220 тонн бензина марки АИ-95, а 9 января Азербайджан отправил вторую партию - 1742 тонны бензина и 946 тонн дизтоплива. Пользователи Facebook* сочли торговлю показателем нормализации отношений Баку и Еревана.

Прямой импорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению привел к снижению цен на бензин на АЗС, что вызвано меньшими затратами на транспортировку, чем при доставке топлива из России, но пока объемы поставляемого Азербайджаном бензина незначительны. Поставки можно рассматривать прежде всего как политический жест в контексте мирного урегулирования, указали армянские экономисты.

При этом в Армении на фоне дефицита довольно ощутимо подорожал сжиженный газ, многие автомобилисты вынуждены перейти на бензин. Они считают, что таким образом власти пытаются принудить их покупать бензин, поставленный из Азербайджана.