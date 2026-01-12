Комментаторы в Facebook* сочли поставки топлива подтверждением нормализации отношений Азербайджана и Армении

Часть пользователей сочла торговлю показателем нормализации отношений Баку и Еревана. Они указали на перспективу совместного развития стран и мирного сосуществования будущих поколений.

Как писал "Кавказский узел", 9 января Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов - почти 2000 тонн бензина и дизельного топлива - за три недели. Ранее,18 декабря 2025 года Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики впервые была осуществлена поставка нефтяного груза местного производства в Армению.

Обсуждение поста в Facebook* «Кавказского узла» по теме поставок топлива из Азербайджана в Армению собрало к 15 мск 1229 комментариев. Многие пользователи использовали язык вражды, напоминая об исходе армянского населения из в Карабахе и конфликте Армении и Азербайджана.

Однако особенностью обсуждения стало то, что часть читателей из Армении и Азербайджана подчеркнула важность мира и сотрудничества между странами, считая торговлю и нормализацию отношений шагом к будущему без войн. Они видят возможность для совместного развития, дружбы народов и улучшения жизни будущих поколений.

Возможные варианты срока аренды "маршрута Трампа" различаются почти вдвое Армения и США обсуждают два сценария предоставления права на строительство проекта "Маршрут Трампа" в Армении: на 99 и 49 лет, земля при этом останется в собственности Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Ожидается, что строительные работы начнутся в 2026 году, но для реализации проекта может потребоваться делимитация границ.

«Это делается для будущих поколений. Время придет, будут ездить красивые скоростные поезда, армяне и азербайджанцы будут ездить друг к другу в гости, не будут обзывать друг друга. Просто вы всё это не увидите, потому что вы умрёте. Придут новые люди, более умные и образованные», - отметил Artur Karakashian.

Мы соседи и должны жить мирно, так что браво наших правителей. Народ пока не готов на прямую общаться, но это скоро будет. Мы живём в разных странах и очень хорошо общаемся и дружим. У меня на работе есть азербайджанцы Джабир и Эмил, очень хорошо общаемся даже как братья, так что все будет хорошо, надеюсь», - солидарен с ним Арутюн Мкртумян.

«Прекрасно! Наконец-то регион сможет спокойно развиваться. Страны, жившие десятилетиями рядом, смогут налаживать отношения без вмешательства извне третьих стран. Искусственно насажденный конфликт никому в регионе не нужен. Он нужен только тем, кто хочет держать регион под своим контролем. Думаю, наши народы это поняли. Есть шанс развиваться без контроля и войн, если можно развивать торговлю и быть полезными друг другу», - считает Lilit Gazarian.

Есть хорошая поговорка: "Хороший сосед лучше далёкого родственника" – ответил ей пользователь с ником Mansur Aliyev.

«Этот мир уже не удивить кровавой ненавистью, враждой, бомбежками, гибелью невинных людей. Этот мир можно удивить, когда некогда два враждующих народа сложили оружие, протянули руки друг другу во имя жизни и процветания. И на такой поступок способны только мужественные люди, горцы!», - считает Шолпан Садыкова

«Это же лучше, чем воевать и убивать, разрушать города. Территории возвращены, суверенитет Азербайджана восстановлен. Теперь во имя будущих поколений надо строить мир. Но не забывая о потерях и всегда помня прошлое, чтобы оно не повторилось», - написала читательница с ником Shahla Samedova.

«Скажу вам, уважаемые комментаторы, как сторонний наблюдатель: все, кто против того, чтоб Армения и Азербайджан жили в мире и согласии, являются врагами собственного государства и собственного народа. 21 век на улице, и звериная вражда по национальному признаку, цвету кожи или вероисповеданию является признаком отсутствия интеллекта и дикости», - отметил резюмировал Давид Лагвилава.

Армения рассматривает возможность передачи американской компании контроля над Зангезурским коридором, сообщил замглавы МИД страны. Это заявление было сделано на фоне встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби. Достижение договоренностей по коридору без привлечения РФ означает существенное ослабление ее позиций в регионе и свидетельствует о постепенном выдавливании с Южного Кавказа. При этом альтернативных транспортных маршрутов Москва предложить не может, указали российские аналитики. Посол США в Турции Том Баррак заявил, что США предложили Армении и Азербайджану передать Зангезурский коридор на сто лет в аренду. Подробно о том, где проходит "Маршрут Трампа" и кому в прошлом принадлежали эти территории, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Отметим, что начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира, установленного между Ереваном и Баку. Это произошло благодаря тому, что Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению.