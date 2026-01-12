×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:58, 12 января 2026

Комментаторы в Facebook* сочли поставки топлива подтверждением нормализации отношений Азербайджана и Армении

Цистерны с топливом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть пользователей сочла торговлю показателем нормализации отношений Баку и Еревана. Они указали на перспективу совместного развития стран и мирного сосуществования будущих поколений.

Как писал "Кавказский узел", 9 января Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов - почти 2000 тонн бензина и дизельного топлива - за три недели. Ранее,18 декабря 2025 года Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики впервые была осуществлена поставка нефтяного груза местного производства в Армению. 

Обсуждение поста в Facebook* «Кавказского узла» по теме поставок топлива из Азербайджана в Армению собрало к 15 мск 1229 комментариев. Многие пользователи использовали язык вражды, напоминая об исходе армянского населения из в Карабахе и конфликте Армении и Азербайджана. 

Однако особенностью обсуждения стало то, что часть читателей из Армении и Азербайджана подчеркнула важность мира и сотрудничества между странами, считая торговлю и нормализацию отношений шагом к будущему без войн. Они видят возможность для совместного развития, дружбы народов и улучшения жизни будущих поколений.

Проект
12:41 14.11.2025
Возможные варианты срока аренды "маршрута Трампа" различаются почти вдвое
Армения и США обсуждают два сценария предоставления права на строительство проекта "Маршрут Трампа" в Армении: на 99 и 49 лет, земля при этом останется в собственности Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Ожидается, что строительные работы начнутся в 2026 году, но для реализации проекта может потребоваться делимитация границ.

«Это делается для будущих поколений. Время придет, будут ездить красивые скоростные поезда, армяне и азербайджанцы будут ездить друг к другу в гости, не будут обзывать друг друга. Просто вы всё это не увидите, потому что вы умрёте. Придут новые люди, более умные и образованные», - отметил Artur Karakashian.

Мы соседи и должны жить мирно, так что браво наших правителей. Народ пока не готов на прямую общаться, но это скоро будет. Мы живём в разных странах и очень хорошо общаемся и дружим. У меня на работе есть азербайджанцы Джабир и Эмил, очень хорошо общаемся даже как братья, так что все будет хорошо, надеюсь», - солидарен с ним Арутюн Мкртумян.

«Прекрасно! Наконец-то регион сможет спокойно развиваться. Страны, жившие десятилетиями рядом, смогут налаживать отношения без вмешательства извне третьих стран. Искусственно насажденный конфликт никому в регионе не нужен. Он нужен только тем, кто хочет держать регион под своим контролем. Думаю, наши народы это поняли. Есть шанс развиваться без контроля и войн, если можно развивать торговлю и быть полезными друг другу», - считает Lilit Gazarian.

Есть хорошая поговорка: "Хороший сосед лучше далёкого родственника" – ответил ей пользователь с ником Mansur Aliyev.

«Этот мир уже не удивить кровавой ненавистью, враждой, бомбежками, гибелью невинных людей. Этот мир можно удивить, когда некогда два враждующих народа сложили оружие, протянули руки друг другу во имя жизни и процветания. И на такой поступок способны только мужественные люди, горцы!», - считает Шолпан Садыкова 

«Это же лучше, чем воевать и убивать, разрушать города. Территории возвращены, суверенитет Азербайджана восстановлен. Теперь во имя будущих поколений надо строить мир. Но не забывая о потерях и всегда помня прошлое, чтобы оно не повторилось», - написала читательница с ником Shahla Samedova.

«Скажу вам, уважаемые комментаторы, как сторонний наблюдатель: все, кто против того, чтоб Армения и Азербайджан жили в мире и согласии, являются врагами собственного государства и собственного народа. 21 век на улице, и звериная вражда по национальному признаку, цвету кожи или вероисповеданию является признаком отсутствия интеллекта и дикости», - отметил резюмировал Давид Лагвилава.

Армения рассматривает возможность передачи американской компании контроля над Зангезурским коридором, сообщил замглавы МИД страны. Это заявление было сделано на фоне встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Абу-Даби. Достижение договоренностей по коридору без привлечения РФ означает существенное ослабление ее позиций в регионе и свидетельствует о постепенном выдавливании с Южного Кавказа. При этом альтернативных транспортных маршрутов Москва предложить не может, указали российские аналитики. Посол США в Турции Том Баррак заявил, что США предложили Армении и Азербайджану передать Зангезурский коридор на сто лет в аренду. Подробно о том, где  проходит "Маршрут Трампа" и  кому в прошлом принадлежали эти территории, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Отметим, что начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира, установленного между Ереваном и Баку. Это произошло благодаря тому, что Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:17, 13 января 2026
Транскам закрыт для всех машин из-за снежных заносов
19:53, 12 января 2026
Жилой дом поврежден дроном в Славянске-на-Кубани
19:09, 12 января 2026
Житель Астрахани обвинен в причастности к террористической организации
16:38, 12 января 2026
Военный из Северной Осетии убит на Украине
10:54, 12 января 2026
Разрешен проезд легковых машин через "Верхний Ларс"
07:56, 12 января 2026
Восстановлено движение по автотрассе в горах Дагестана
Все события дня
Новости
Тбилиси. Фото: dare from tbilisi, Georgia https://commons.wikimedia.org/
13:55, 17 сентября 2025
Минфин Грузии отчитался о полной выплате долга России
Прохождение границы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
10:35, 7 июля 2025
Требования QR-кода на границе осложнили въезд в Россию жителям Южного Кавказа
Госуслуги RuID. Фото: https://visitrf.com/gosuslugi/gosuslugi-ruid-signup/
18:53, 30 июня 2025
Изменен порядок въезда в Россию для граждан государств Южного Кавказа
Граница Армении и Азербайджана. Фото: Golden. https://ru.wikipedia.org/
18:03, 16 января 2025
Армения и Азербайджан определили очередность делимитации границы
Самира Байрамова, фото: mungfali.com
03:38, 26 ноября 2024
Самиру Байрамову не выпустили из самолета в Ереване
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:49, 15 декабря 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Война в Южной Осетии 1991-1992 гг» Скриншот osetia.kvaisa.ru Как начинался конфликт в Южной Осетии

Последние записи в блогах
Фото
15:33, 12 января 2026
Ветер с Апшерона
23
Баку молчит о кровавом развитии революции в Иране
Фото
15:20, 2 января 2026
Ветер с Апшерона
Почему не поздравил? А не с чем
Фото
11:12, 30 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Пашиняну придется соревноваться с Карапетянами, а не робосержами
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Учитель школы №61 в хуторе Ленина. Фото: Климов / Telegram
12 января 2026, 21:36
Педагог из Дагестана уволен из краснодарской школы после высказывания о русских

Кадр видеообращения жителей Кисловодска. Фото: "Типичный Кисловодск" / "ВКонтакте"
12 января 2026, 18:14
Жители Кисловодска выступили против строительства гостиницы в центре курорта

Адам Кадыров (слева) и Владимир Зеленский. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 января 2026, 11:59
Пользователи Facebook* раскритиковали Кадырова-младшего за угрозы Зеленскому

Ульвия Али. Скриншот фото Meydan TV от 10.05.25, https://www.meydan.tv/az/article/aytac-tapdiq-ulviyyə-elinin-basinda-siddətli-agrilari-var/
09 января 2026, 21:01
Ульвия Али номинирована на премию свободной прессы

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше