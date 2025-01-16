Армения и Азербайджан определили очередность делимитации границы

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Азербайджан и Армения договорились о последовательности проведения работ по делимитации границы между двумя странами. Работы по делимитации будут проводиться с севера на юг.

Как писал «Кавказский узел», 1 ноября 2024 года на армяно-азербайджанской границе состоялась десятая встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, в ходе которой стороны договорились о регламенте делимитации границы.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились согласовать участок границы двух стран по линии на момент распада СССР. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны, а 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране этих участков. В селе Киранц Тавушской области этот процесс вызвал массовые протесты, однако в августе местные жители оказались удовлетворены компенсациями. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел" и "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Министерство иностранных дел Армении сообщает об очередной 11-ой встрече государственных комиссий по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

Встреча комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и зампремьера Азербайджана Шахина Мустафаева состоялась сегодня, 16 января.

В ходе встречи, согласно МИД РА, был обсужден вопрос очередности участков линии границы для дальнейшего проведения делимитации. "Пришли к согласию начать работы по делимитации государственной границы с северного участка, с района точки стыка границ Армении, Азербайджана и Грузии", - сообщает МИД Армении.

После этого работа будет вестись в направлении с севера к югу, до границы Армении и Азербайджана с Ираном, говорится в сообщении ведомства.

Аналогичное заявление о встрече госкомиссий распространил м МИД Азербайджана. "Стороны также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ", - сказано в пресс-релизе.

Было принято решение определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке, проинформировало ведомство.

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в правительстве Азербайджана, общая протяженность границы страны с Арменией составляет 1007 км. При этом линия границы в 12 километров была определена сторонами в ходе работ по делимитации и демаркации в апреле 2024 г.

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