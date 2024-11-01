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23:50, 1 ноября 2024

Регламент о делимитации армяно-азербайджанской границы вступил в силу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армения и Азербайджан выполнили все условия для вступления в силу регламента о делимитации границы, документ начал действовать.

Как писал "Кавказский узел", президенты Азербайджана и Армении подписали  положение о совместной деятельности госкомиссий двух стран о процессе делимитации границы. Оппозиция во главе с архиепископом Багратом Галстаняном провела протестную акцию против подписания регламента.

21 октября члены парламентской комиссии в Ереване вопреки возражениям оппозиционеров одобрили проект регламента работы комиссии по делимитации границы с Азербайджаном. Проект направлен в парламент для ратификации, после которой будут определены этапы делимитации. Делимитация границы не устраняет причины конфликта, карабахский вопрос остается неурегулированным, а обсуждение в парламенте имитируют мирный процесс, считают политологи в Ереване. В Азербайджане нет проблемы с депутатами, так как парламент полностью подконтролен президенту, заявили бакинские аналитики.

1 ноября на армяно-азербайджанской границе состоялась десятая встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, сказано на официальной странице МИД Армении в Facebook*.

"В ходе встречи, согласно со статьей 7 Регламента о делимитации границы, стороны обменялись уведомлениями о выполнении внутригосударственных процедур, которые требуются для вступления регламента в силу. Статья 7 предусматривает вступление документа в силу в день получения письменного уведомления о выполнении процедур. Стороны констатировали вступление регламента в силу 1 ноября 2024 года", - отмечено в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по вопросу очередности участков границы для ее дальнейшей делимитации.

"Была достигнута договоренность определить дату и место проведения следующей встречи. После завершения встречи главы комиссий отдельно обсудили также вопросы транспортных коммуникаций", - говорится в публикации.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились согласовать участок границы двух стран по линии на момент распада СССР. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны, а 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране этих участков. В селе Киранц Тавушской области этот процесс вызвал массовые протесты, однако в августе местные жители оказались удовлетворены компенсациями. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел" и "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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