Отчет властей Армении о согласовании плана по делимитации границы вызвал скепсис аналитиков

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Делимитация границы не устраняет причины конфликта, карабахский вопрос остается неурегулированным, а обсуждение в парламенте имитируют мирный процесс, считают политологи в Ереване. В Азербайджане нет проблемы с депутатами, так как парламент полностью подконтролен президенту, заявили бакинские аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 21 октября члены парламентской комиссии в Ереване вопреки возражениям оппозиционеров одобрили проект регламента работы комиссии по делимитации границы с Азербайджаном. Проект направлен в парламент для ратификации, после которой будут определены этапы делимитации.

30 августа Азербайджан и Армения согласовали и подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы. 26 сентября Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции регламент работы комиссии по делимитации.

Армянские политологи усомнились в эффективности регламента по делимитации границы

Ратификация регламента комиссии по делимитации границы – это имитация урегулирования конфликта, поскольку карабахский вопрос остается открытым, считает политолог Андриас Гукасян.

Регламент комиссии по делимитации государственной границы является приложением мирного договора, добавил он. "На основании этого приложения должен был быть заключен договор о государственной границе, после чего устанавливают пограничные столбы, проводят демаркацию границы. Мы видим обратный процесс. Установили столбы, громко объявив, что это пограничные столбы. То, что происходит – блеф, имитация мирного процесса, псевдоурегулирование. Эту концепцию выдвинул Кремль, что можно заключить мир, а вопрос Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) оставить следующим поколениям. Это породило необходимость политики псевдоурегулирования", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Делимитация границы – это блеф, имитация мирного процесса, псевдоурегулирование.

Имитация мирного урегулирования сохраняет риски возобновления конфликта и новой эскалации, считает политолог. "Без всеобъемлющего мирного договора, в котором будет определен статус Арцаха, не может быть полноценного урегулирования. В Москве, Ереване и Баку пытаются выиграть время, в надежде, что к власти в США придет Трамп, который не станет противиться оккупационной политике Кремля", – заявил Гукасян.

Если Азербайджан откажется ратифицировать регламент комиссии по делимитации, армянская сторона окажется в неудобной ситуации, добавил он. "Однако Азербайджан будет участвовать в имитации. Это исходит из его интересов. В противном случае, под угрозой окажется, в частности, проведение COP29. Оно и сейчас под угрозой. Процесс имитации может тянуться годами", – подчеркнул политолог.

Армения ратифицировала регламент, чтобы показать готовность заключить мир, полагает политический обозреватель Акоп Бадалян. По его мнению, если Азербайджан откажется от ратификации документа, Армения ничего не потеряет.

"Вопрос в другом. А не будет ли фиктивной ратификация в Азербайджане? До сих пор не было какого-либо намека, что Азербайджан начинает процесс ратификации. И если вдруг объявят, что регламент ратифицирован, возникнет вопрос, почему об этом не заявляли. И возникнут сомнения, а была ли ратификация? Или ратификация касалась только Армении, потому что в регламенте комиссии есть положения, предполагающие территориальные уступки? Возможно, что комиссию наделили таким "правом", чтобы избежать каких-либо обсуждений референдума о территориальных изменениях по каждому отдельному случаю. Это актуальные вопросы", – сказал политобозреватель корреспонденту "Кавказского узла".

Процесс ратификации в Азербайджане не должен затянуться на месяцы, считает Бадалян. "В Армении процесс достиг последней инстанции – осталось, чтобы регламент подписал президент, но как обстоят дела в Азербайджане, неизвестно. Армянский премьер заявил, что не в курсе, начал ли Баку процесс ратификации или нет. Однако при этом выражает уверенность, что начнет процесс", – отметил он.

У обеих сторон свои представления о государственной границе.

Специалист по конституционному праву Гоар Мелоян, считает, что процесс ратификации регламента изначально был антиконституционным.

"Вице-премьер в ходе обсуждения избегал ответов на многие вопросы, но, в частности, подтвердил, что нет согласованных карт, по которым будет проводиться делимитация. То есть, складывается ситуация, когда у обеих сторон свои представления о государственной границе. Кроме того, в регламенте ссылаются на Алма-Атинскую декларацию как принцип урегулирования, но в то же время Азербайджан делает оговорку, что, если в дальнейшем будут выдвинуты принципы, которые станут приоритетнее, этот принцип перестанет действовать. Конституционный суд, давая оценку, не дал анализа положений регламента. Но почему-то решил обратиться к Конституции Армении и ее преамбуле со ссылкой на Декларацию Независимости. Азербайджан требует изменить Конституцию, убрав ссылку о Декларации Независимости, в частности, об объединении Армении и Арцаха. Однако Конституционный суд такими полномочиями не наделен", – сказала Мелоян корреспонденту "Кавказского узла".

Власти манипулируют, утверждая, что деятельность комиссии по делимитации границы регламентирована правовой техникой, добавила Мелоян.

"На верхушке правовой иерархии внутреннего законодательства – Конституция. Закон о нормативных актах регулирует правовую технику, когда международные обязательства приоритетнее местного законодательства. Но Армения и Азербайджан не заключали мирный договор, приложения которого решали бы технические вопросы, такие как, на основании каких карт проводится делимитация, по каким принципам. Де-факто проводят делимитацию без правовых оснований. Кроме того, комиссия по делимитации границы – это консультативный орган, а процесс делимитации входит в компетенцию правительства. Конституция не наделяет консультативный орган правом определять границы страны", – подчеркнула специалист по конституционному праву.

Бакинские аналитики указали на подконтрольность парламента Азербайджана президенту

Госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы между двумя странами были созданы синхронно 23 мая 2022 года, отметил юрист, глава правового центра "Защитник", член правления Платформы III Республики Самед Рагимли.

Он подчеркнул, что договоренность о создании комиссий была достигнута днем ранее (22 мая 2022 года) на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе.

В Азербайджане госкомиссия была создана распоряжением президента страны, в Армении – премьер-министра. Аналитик отметил, что по обоюдной договоренности стороны по итогам заседаний комиссий предоставляли согласованные тексты сообщений. Азербайджанская сторона пространных комментариев о деятельности комиссии, помимо официальных сообщений, не предоставляет.

Рагимли указал, что с азербайджанской стороны была лишь информация от 30 августа о том, что комиссии по делимитации двух стран "завершили работу по согласованию Положения (Регламента) о совместной деятельности".

"Официальных сообщений об утверждении Положения в Азербайджане нет. Но учитывая то, что госкомиссия в Азербайджане возглавляется вице-премьером, а правительство по Конституции полностью подчиняется президенту как главе исполнительной власти, то надо полагать, что азербайджанская сторона подписала документ с предварительного одобрения главы государства", – сказал Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, согласно статьи 109 Конституции Азербайджана межгосударственные и межправительственные договора представляются на ратификацию/утверждение парламента страны.

Азербайджанская сторона ни один документ, подписанный с Арменией, на ратификацию парламента не представляла.

"Однако в случае с документами, подписываемыми с Арменией, существуют определенные нюансы. Азербайджанская сторона после 2020 года ни один документ, подписанный с Арменией, и в частности трехсторонние декларации (Азербайджан, Армения, Россия), двусторонние протоколы не представляла на ратификацию парламента страны. Логика Баку тут вероятно в том, что, поскольку с Арменией нет дипломатических отношений, то подписанные ею документы не обладают статусом межгосударственных и межправительственных соглашений и поэтому никакой необходимости в их ратификации нет", – пояснил Рагимли.

Вместе с тем, продолжил он, де-факто парламент Азербайджана не является самостоятельной ветвью власти, и он полностью подконтролен президенту.

"В такой ситуации парламентарии сами также не могут инициировать какие-то обсуждения относительно переговоров с Арменией и утверждения подписываемых с ней документов. Парламент как бы по умолчанию всецело доверяет президенту и соответственно всему процессу, осуществляемому исполнительной властью под его руководством. Тем более, что политика главы государства в этой сфере не оспаривается с учетом восстановления целостности страны по итогам 44-дневной войны 2020 года и военной операции 19-20 сентября 2023 года и официальной пропагандой это представляется как "триумфальная побела", – отметил Рагимли.

На его взгляд, азербайджанская сторона на ратификацию парламента по всей видимости представит уже окончательно согласованные документы о делимитации границы в самом конце этого процесса, а также предполагаемый мирный договор о нормализации отношений.

В Азербайджане деятельность комиссий по делимитации границы не вызывает такого большого "политического ажиотажа" как в Армении, где множество противников этого процесса, в том числе – среди оппозиции, обратил внимание аналитик агентства Turan Тофиг Тюркель.

"Процесс делимитации фактически призван окончательно устранить конфликт между двумя странами на основе принципов международного права, принципов территориальной целостности и суверенитета двух стран", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Армении, страхуя себя от необоснованных обвинений "в предательстве", стараются институционально оформить процесс делимитации. С этим очевидно и связано получение заключения Конституционного суда относительно Положения о совместной деятельности госкомиссий по делимитации, и вынесение вопроса на ратификацию парламента страны продолжил аналитик.

В Азербайджане же, по его словам, подобных проблем нет.

"В Азербайджане деятельность госкомиссии и в целом правительства по делимитации границы не вызывает нареканий. В апреле-мае этого года в результате взаимодействия госкомиссий двух стран Азербайджану удалось мирным путем вернуть 4 села Газахского района, которые перешли под контроль Армении в начале 1990-х годах. Это усилило надежды на то, что остальные три эксклавные села в Газахском районе и еще один эксклав Нахичеванской автономной республики – Кярки – в ходе последующего переговорного процесса будут также возвращены. Это последние территории, над которыми Баку еще не восстановил контроль, после того как в 2020 года были возвращены семь районов вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и городу Шуша, а в 2023 году и сам этот регион", – сказал аналитик.

Власти Азербайджана не видят необходимости вносить в парламент регламент деятельности госкомиссий по делимитации границы.

На его взгляд, правительство Азербайджана вероятно не видит необходимости выносить вопрос о ратификации Положения о совместной деятельности госкомиссий по делимитации в парламент.

"Во-первых, по Конституции у правительства широкие полномочия на осуществление внешнеполитической деятельности. С другой стороны, Положение скорее технический документ, с ограниченной сферой регулирования взаимодействия двух комиссий, нежели чем межправительственное политическое соглашение. В-третьих, нет политической целесообразности правительству заручаться поддержкой парламента, поскольку в самом обществе существует консенсус относительно деятельности государства по делимитации границы, которая фактически закрепляет восстановление целостности страны. Даже у оппозиции по этому вопросу нет никаких нареканий к власти", – заметил Тюркель.

Он полагает, что на ратификацию парламента будут представлены окончательные варианты мирного договора с Арменией и соглашение о делимитации по итогам этого процесса, после подписания этих документов.

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