Регламент работы комиссий по делимитации границы одобрен КС Армении

27 сентября 2024, 02:21

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Конституционный суд Армении признал регламент о работе комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы соответствующим основному закону страны.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа Азербайджан и Армения согласовали и подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы.

Конституционный суд опубликовал решение 26 сентября. Оно, согласно Конституции Армении, является окончательным и вступает в силу с момента его публикации, указано на сайте суда

Регламент регулирует процессуальные вопросы, возникающие между двумя странами после подписания договора о госгранице. В него входят организационные работы по делимитации, принятие соответствующих документов, составление протоколов-описания пересечения госграницы, составленные карты делимитации, а также работы экспертных групп.

"Положения и документы, которые будут приняты на основе Регламента, дополнят правовые обеспечения полноценного хода работ по делимитации границы", - говорится в Регламенте.

"Кавказский узел" сообщал также, что 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании участка границы двух стран по линии на момент распада СССР. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны, а 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране этих участков.

В селе Киранц Тавушской области процесс определения границы вызвал массовые протесты, однако в августе местные жители оказались удовлетворены компенсациями. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел" и "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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