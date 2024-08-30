Баку и Ереван согласовали работу комиссий по делимитации границы

30 августа 2024, 12:00

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Азербайджан и Армения согласовали и подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы, отчитались представители властей обеих стран.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании участка границы двух стран по линии на момент распада СССР. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза. 1 июля стало известно, что Армения и Азербайджан в установленный ими же срок не согласовали проект положения о комиссиях по демаркации границы.

Комиссии Азербайджана и Армении завершили согласование положения о совместной деятельности, объявила Госкомиссия Азербайджана по делимитации границы с Арменией, пояснив, что эта работа сделана в соответствии с подписанным 19 апреля протоколом 8-й встречи двух комиссий.

"30 августа 2024 года Положение о совместной деятельности комиссий соответствующим образом было подписано. В настоящее время Азербайджанская Республика и Республика Армения приступили к проведению внутригосударственных процедур", - цитирует сообщение Госкомиссии АПА.

Аналогичное заявление опубликовала пресс-служба МИД Армении, сообщает сегодня "Новости-Армения".

Напомним, 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации, в том числе в селе Киранц Тавушской области, где процесс определения границы вызвал массовые протесты. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел" и "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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