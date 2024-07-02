Армянские аналитики сочли намеренным затягивание Баку процесса делимитации

02 июля 2024, 16:25

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Армения и Азербайджан не согласовали проект положения о комиссиях по демаркации границы в установленный сторонами срок. Политологи считают, что Азербайджан не заинтересован в продолжении процесса делимитации, которая приведет к территориальным уступкам уже со стороны Баку.

Как писал "Кавказский узел", Госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, по итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села. Аппарат премьер-министра Армении подтвердил эту информацию, заявив, что территория села Гызылгаджилы и значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и ранее находились под контролем Азербайджана.

24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации. Один из участков границы проложен по территории села Киранц Тавушской области Армении. Жители Киранца могут пользоваться старой дорогой, участок которой должен отойти Азербайджану, пока не будет построена новая дорога. 23 июня власти объявили, что новая дорога будет готова через два месяца.

Армения и Азербайджан не согласовали проект положения о комиссиях по демаркации границы в установленный ранее ими же срок. Аппарат вице-премьера Армении Мгера Григоряна сообщил, что по состоянию на 1 июля "комиссии передали проекты правил друг другу в рабочем состоянии и провели ряд обсуждений". Комиссии, согласно сообщению, работают над согласованием проекта положения о совместной деятельности по демаркации государственной границы и пограничной безопасности. "В ближайшее время планируется завершить процесс согласования", - говорится в сообщении аппарата вице-премьер-министра, поступившем корреспонденту "Кавказского узла" без упоминания новых сроков и подробностей.

Согласно заявлению от 19 апреля, была достигнута договоренность завершить работу над соглашением по проекту положения о совместной деятельности Комиссии по демаркации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном до 1 июля 2024 года. После чего стороны должны начать процесс внутреннего согласования и утверждения проекта.

В процессе демаркации границ, по мнению политического аналитика Армена Ованнисяна, возникли проблемы, судя по риторике Азербайджана с прямыми выпадами против Армении, когда Баку ставил новые ультиматумы с требованиями, в том числе об изменении Конституции страны.

Баку и Ереван могут достичь мира, если Армения внесет изменения в конституцию и другие нормативно-правовые документы страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая генсека Межпарламентского союза Мартина Чунгонга. ""Декларация о независимости Армении содержит прямые призывы к присоединению Карабахского региона Азербайджана к Армении и нарушению территориальной целостности Азербайджана, и ссылки на этот документ также отражены в Конституции Армении. Кроме того, в других нормативно-правовых документах Армении есть территориальные претензии к Азербайджану. <…> Мира можно достичь, если положить конец этим претензиям, внести изменения в Конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы", - приводятся его слова на сайте президента Азербайджана 1 февраля.

Азербайджан, по его словам, задерживал и пакеты мнений, причем на достаточно долгие сроки. "И только после визита американцев и звонков Баку начал отвечать на предложения Еревана.

"Требование об изменении Конституции, напоминания время от времени о каком-то коридоре означает, что Азербайджан не собирается ничего с Арменией подписывать. Но в таком случае, процесс, даже в той логике, которую принял Пашинян, хоть и не имел на это право, что сначала делимитация, а потом уже подписание мирного договора, не работает", - сказал Ованнисян корреспонденту "Кавказского узла".

При этом аналитик считает, что процесс демаркации не остановился, Алиев может потребовать другие куски территорий, и Армения пойдет на очередные уступки, которые так будут необходимы Азербайджану на предстоящих парламентских выборах.

Азербайджану на руку было делимитировать границу в Тавушской области Армении, поскольку какие-то территории в этой части, согласно советским картам 1976 года принадлежали ему, считает политолог Армен Варданян. "Но я не уверен, что Баку хочет эту делимитацию по всей границе провести, потому что, как только перейдут в Гегаркуникскую, Сюникскую области, Азербайджан сам должен отвести свои войска и уступить Армении территории по тем же советским картам", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению,"Алиеву необходима неопределенность на границе, чтобы иметь основания для агрессии против Армении". С учетом этого Азербайджан не пойдет до конца процесса делимитации границ и на каком-то этапе этот процесс будет прекращен.

"Не исключаются очередные требования Алиева в адрес Армении, и в зависимости от того, насколько Армения в военном смысле на этот момент будет сильна, будет принято соответствующее решение, пойти на эти уступки или отвергнуть их", - отметил Варданян, добавив, что Запад дал Алиеву четко понять, что тот будет иметь проблемы, если пойдет на решение территориальных вопросов военным путем.

Поэтому, по его словам, Алиев идет по пути требования территорий, согласно советским картам, угрожая, что в противном случае он отберет силой, и Пашинян отдал территории в Тавуше, чтобы избежать агрессии. Результаты делимитации границ на этом участке зафиксировали международные акторы, несмотря на отсутствие международных посредников в процессе.

Не исключается обострение ситуации со стороны Азербайджана на других участках границы, и последние ложные сообщения Баку о, якобы обстрелах с армянской стороны, тому подтверждение, считает Варданян. Однако европейские наблюдатели непосредственно опровергли информацию о нарушении с армянской стороны, подчеркнул он.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан в июне несколько раз сообщал об обстрелах в сторону позиций своих военных. Так, 13 и 14 июня Минобороны Азербайджана трижды обвинило Армению в обстрелах позиций в Нахичеванской автономной республике. Об аналогичном инциденте ведомство заявило и 16 июня. Армения отвергла все обвинения. Миссия европейских наблюдателей 14 июня сообщила на своей странице в соцсети X, что не зафиксировала нарушений на границе. Также Минобороны Армении отвергло и обвинения в обстрелах 22 июня.

После решения о делимитации в приграничной Тавушской области, а затем и в других областях Армении начались массовые протесты. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".