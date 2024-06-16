Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

16 июня 2024, 13:12

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Приграничные армейские позиции в Нахичеванской республике подверглись обстрелу со стороны Армении, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинение.

Как писал "Кавказский узел", 13 и 14 июня Минобороны Азербайджана трижды обвинило Армению в обстрелах позиций в Нахичеванской автономной республике. Военное ведомство Армении отвергло все обвинения.

Сегодня ночью подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около села Шада Нахичеванской автономной республики, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Азербайджана "распространило дезинформацию", заявило сегодня на своем сайте Минобороны Армении. "Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности", - отмечается в сообщении.

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