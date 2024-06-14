14 июня 2024, 09:49

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

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Армянские военные сегодня утром обстреляли армейские позиции в Нахичеванской республике, заявило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении отвергло обвинение.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня Минобороны Азербайджана дважды обвинило Армению в обстрелах армейских позиций в Нахичеванской автономной республике с территории Армении. Военное ведомство Армении отвергло оба обвинения.

Сегодня в 07.15 (06.15 мск) подразделения вооруженных сил вновь обстреляли из стрелкового оружия позиции около села Ахура Шарурского района Нахичеванской республики, заявило Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Минобороны Армении опровергло эту информацию. "Сообщение Азербайджана не соответствует действительности", - заявило ведомство, сообщение которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Два мирных жителя пострадали при взрыве мины в Агдаме", "Армянские сельчане пожаловались на обстрелы домов со стороны Азербайджана", "Азербайджан сообщил о минах на кладбище в карабахском селе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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