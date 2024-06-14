Минобороны Армении отвергло обвинения в обстреле азербайджанских позиций

14 июня 2024, 01:06

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Оба сообщения об обстрелах азербайджанских позиций, распространенные Баку в течение суток, не соответствуют действительности, заявило Минобороны Армении.

"Кавказский узел" писал, что Баку 13 июня заявил об обстреле позиций азербайджанской армии в Нахичеванской автономной республике с территории Армении. Минобороны Армении это сообщение опровергло.

Вечером 13 июня Минобороны Азербайджана вновь обвинило Армению в обстреле позиций на территории Бабекского района Нахичеванской автономной республики. Огонь велся из стрелкового оружия в 19.50 по местному времени, утверждается в сообщении.

Минобороны Армении назвало это сообщение, как и предыдущее заявление Баку об обстрелах, дезинформацией.

"Данная информация не соответствует действительности", - говорится в заявлении ведомства. Там же отмечается, что Азербайджан второй раз за сутки распространил такую информацию.

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