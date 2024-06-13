На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

13 июня 2024, 13:32

Баку заявил об обстреле азербайджанских позиций

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Позиции азербайджанской армии в Нахичеванской автономной республике были обстреляны с территории Армении, сообщило Минобороны Азербайджана. Армянская сторона опровергла это заявление.

По данным министерства обороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении 12 июня с 10.05 до 17.50 по местному времени (с 9.05 до 16.50 мск) несколько раз подвергли позиции азербайджанской армии обстрелам из стрелкового орудия. Обстрелы велись в направлении сел Хавуш Шарурского района, Нюргют Ордубадского района, Гюней Гышлаг Шахбузского района Нахичеванской автономной республики, говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанская армия на указанных направлениях предприняла ответные меры, отметили в Баку.

Министерство обороны Армении сегодня опровергло это заявление. "Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что 12 июня в период с 10.05 до 17.50 подразделения ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности", - говорится в сообщении на сайте армянского Минобороны. 

"Кавказский узел" также писал, что 13 апреля Баку заявил, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Товузском районе, после чего был открыт ответный огонь. Ереван тогда опроверг эти сведения. 12 апреля Баку также обвинил Ереван в обстрелах, но Армения отвергла эти обвинения.

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Примечание:

"Два мирных жителя пострадали при взрыве мины в Агдаме", "Армянские сельчане пожаловались на обстрелы домов со стороны Азербайджана", "Азербайджан сообщил о минах на кладбище в карабахском селе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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