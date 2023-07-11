11 июля 2023, 10:17

Минобороны Азербайджана сообщило о обстрелах в Нахичеване и Карабахе

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Азербайджанские позиции подверглись обстрелам в Нахичеванской автономной республике и Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Нагорного Карабаха опровергло эту информацию, заявив об обстрелах азербайджанскими военными комбайна в селе.

По данным Минобороны, 10 июля с 17:10 до 20:30 по местному времени (с 16.10 до 19.30 мск) подразделения вооруженных сил Армении со своих позиций обстреляли позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района и Нургут Ордубадского района НАР. Также армянские военные с территории, где временно дислоцируются российские миротворцы, неоднократно обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского и Ходжавендского районов, говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны также заявило, что армянские военные пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского, Ходжавендского и Кяльбаджарского районов. "В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - сказано в сообщении военного ведомства Азербайджана.

Минобороны Нагорного Карабаха опровергло это сообщение, назвав его дезинформацией. В свою очередь ведомство обвинило Азербайджан в обстрелах села Сарушен.

"10 июля с 9:30 до 10:45 азербайджанские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия по комбайну, выполнявшему сельскохозяйственные работы на полях общины Сарушен", - сказано в сегодняшнем сообщении, опубликованном на сайте оборонного ведомства Нагорного Карабаха.

Минобороны Армении к 10:00 мск не отреагировало на это заявление на своем сайте.

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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