Армения отвергла обвинения в обстреле азербайджанских позиций

12 апреля 2024, 18:54

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Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле азербайджанских позиций в Дашкесанском районе с территории Армении, военные Азербайджана открыли ответный огонь. Сообщение об обстреле не соответствует действительности, заявило военное ведомство Армении.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 31 марта обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг эту информацию, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров. 2 апреля, а также 5, 6 и 7 апреля Баку и Ереван также обвинили друг друга в обстрелах. 10 апреля азербайджанский пограничник был ранен в результате обстрела со стороны Армении.

10 апреля два человека около армянского села Неркин Хндзореск провели через границу на территорию Азербайджана около 200 голов скота. После того как пограничники попытались пресечь нарушения, в их сторону была открыта стрельба, в результате офицер Ровшан Мамедов получил ранение, сообщила Госпогранслужба Азербайджана. Инцидент произошел после того, как армянский военнослужащий проник на территорию Азербайджана, чтобы вернуть стадо, заблудившегося пастуха, сообщила Служба нацбезопасности Армении. В Следкоме Армении возбуждено уголовное дело.

Азербайджанские позиции были обстреляны 12 апреля с территории Армении, сообщило Минобороны Азербайджана. "12 апреля примерно в 16.50 (15.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района (село Кахакн Гегаркуникской области Армении, - прим. "Кавказского узла"), подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района", - говорится в пресс-релизе Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении, далее отмечено в пресс-релизе.

Армения назвала заявление об обстреле дезинформацией. "Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что 12 апреля в районе 16.50 (15.50 мск) подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части пограничной зоны, не соответствует действительности", - указано в сообщении в telegram-канале ведомства.

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