Попытка армянского пограничника вернуть стадо названа причиной стрельбы на границе

12 апреля 2024, 13:01

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Инцидент, в результате которого ранен азербайджанский пограничник, произошел после того, как армянский военнослужащий попытался помочь пастуху вернуть стадо с территории Азербайджана, сообщила Служба нацбезопасности Армении.

Как писал "Кавказский узел", 10 апреля два человека около армянского села Неркин Хндзореск провели через границу на территорию Азербайджана около 200 голов скота. После того как пограничники попытались пресечь нарушения, в их сторону была открыта стрельба, в результате офицер Ровшан Мамедов получил ранение, сообщила Госпогранслужба Азербайджана.

Служба Нацбезопасности Армении озвучила итоги служебной проверки инцидента около села Неркин Хндзореск, сообщает сегодня "Новости-Армения". По данным ведомства, армянский военнослужащий-срочник, узнав о том, что пастух и его стадо заблудились на территории Азербайджана, после возвращения пастуха на территорию Армении "вместе с пограничниками пытался пересечь государственную границу РА и вернуть стадо".

Таким образом, были нарушены правила пограничной службы, что по неосторожности причинило значительный ущерб, поскольку "на пограничном участке началась ненужная стрельба, очевидной опасности подверглись жизнь и здоровье людей", говорится в публикации.

"В результате инцидента ранение получил военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджана. […] По результатам служебной проверки, согласно соответствующей статье УК РА, в Следственный комитет Республики Армения был представлен должный отчет о предполагаемом преступлении. Было возбуждено уголовное производство с целью выяснения обстоятельств происшествия и привлечения виновных к уголовной ответственности", - цитирует агентство сообщение ведомства.

Напомним, Азербайджан 31 марта обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг эту информацию, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров. 2 апреля, а также 5, 6 и 7 апреля Баку и Ереван также обвинили друг друга в обстрелах.

12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. 13 февраля в результате ответной военной операции Азербайджана погибли четверо армянских военных. 16 февраля Минобороны Азербайджана вновь обвинило армянских военных в обстреле приграничных позиций. Азербайджанские аналитики объяснили эскалацию на границе активными подстрекательскими действиями западных стран.

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