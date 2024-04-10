Азербайджанский пограничник ранен на границе с Арменией

10 апреля 2024, 17:48

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Офицер Ровшан Мамедов ранен в результате выстрела с территории Армении, сообщила государственная пограничная служба Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", армянские военные вечером 8 апреля обстреляли позиции азербайджанских солдат в Лачинском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщили в Баку. Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах военных позиций в Сюникской области. Минобороны Азербайджана заявило 9 апреля об обстрелах позиций в направлении Кельбаджарского района и Нахичеванской автономной республики. Военное ведомство Армении назвало эти сообщения дезинформацией.

Азербайджанские пограничники 10 апреля выявили нарушение государственной границы страны со стороны Армении, сообщила сегодня госпогранслужба Азербайджана. Около 15.20 (14.20 мск) двое лиц, нарушив государственную границу с направления села Неркин Хнзореск Армении, провели на территорию Азербайджана около 200 голов скота, углубившись на 300 метров на участке в направлении села Джиджимли Губадлинского района, говорится в пресс-релизе ведомства, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

Против азербайджанского пограничного наряда, пресекающего нарушение границы, был открыт огонь с боевого поста вооруженных сил Армении, результате старший лейтенант Ровшан Мамедов получил ранение, он доставлен в медучреждение.

Обстановка на границе стабильная и контролируется азербайджанскими подразделениями, подчеркивается в сообщении. Ведомство заявило, что за эту провокацию" ответственно "военно-политическое руководство Армении"..

Напомним, 12 февраля азербайджанский военнослужащий получил ранение при обстреле со стороны Армении. 13 февраля в результате ответной военной операции Азербайджана погибли четверо армянских военных. 16 февраля Минобороны Азербайджана вновь обвинило армянских военных в обстреле приграничных позиций. Азербайджанские аналитики объяснили эскалацию на границе активными подстрекательскими действиями западных стран.

"Кавказский узел" также писал, что Азербайджан 31 марта обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг эту информацию, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров. 2 апреля, 5 апреля, 6 апреля и 7 апреля Баку и Ереван также обвинили друг друга в обстрелах.

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