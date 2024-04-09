Армения отвергла обвинения Азербайджана в обстрелах позиций

09 апреля 2024, 19:16

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Минобороны Азербайджана заявило сегодня об обстрелах позиций в направлении Кельбаджарского района и Нахичеванской автономной республики. Военное ведомство Армении назвало эти сообщения дезинформацией.

Как писал "Кавказский узел", армянские военные вечером 8 апреля обстреляли позиции азербайджанских солдат в Лачинском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщили в Баку. Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах военных позиций в Сюникской области.

Минобороны Азербайджана сегодня дважды сообщало об обстрелах позиций со стороны Армении. "9 апреля примерно в 10.40 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кельбаджарского района", - говорится в Telegram-канале Минобороны Азербайджана.

Сегодня вечером азербайджанское военное ведомство заявило об обстрелах с 16.00 до 16.50 в направлении населенного пункта Джахазир Шарурского района Нахичеванской автономной республики. В обоих сообщениях указано, что подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в распространении дезинформации. Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские позиции 9 апреля в 10.40 в восточной части пограничной зоны, не соответствует действительности, заявило военное ведомство. Минобороны Армении отвергло и обвинения в обстреле в направлении азербайджанских позиций в Кельбаджарском районе.

Аналогичное сообщение было распространено в связи заявлением Минобороны Азербайджана в направлении Нахичеванской республики. Военное ведомство Армении заявило, что в сообщение об обстреле позиций азербайджанской армии, расположенных в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности, говорится в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что Азербайджан 31 марта обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг эту информацию, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров. 2 апреля, 5 апреля, 6 апреля и 7 апреля Баку и Ереван также обвинили друг друга в обстрелах.

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