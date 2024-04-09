Перестрелки произошли на границе Армении и Азербайджана

09 апреля 2024, 09:32

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Лачинском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщили в Баку. Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах военных позиций в Сюникской области.

По данным Минобороны Азербайджана, армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлениях населенных пунктов Садынлар, Хюсюлю, Малыбейли и Джагазур Лачинского района.

Обстрелы велись 8 апреля с 23.35 [22.35 мск] до 23.45 [22.45 мск] из стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Хознавар, Ханазах, Аравус Горисского района (Сюникская область Армении, – прим. "Кавказского узла"), сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", – отметило министерство.

Оборонное ведомство Армении встречно обвинило Азербайджан в обстрелах. Азербайджанские военные 8 апреля в 22.50 [21.50 мск] обстреляли позиции армянских солдат, расположенные в направлении села Аравус (Сюникская область). А в 22.55 [21.55 мск] 8 апреля обстреляли позиции, расположенные в направлении села Хознавар (Сюникская область), сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

Ведомство также опровергло сообщение Минобороны Азербайджана о том, что армянские военные будто бы обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные в юго-восточной части пограничной зоны.

"Кавказский узел" также писал, что Азербайджан 31 марта обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг эту информацию, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров. 2 апреля, 5 апреля, 6 апреля и 7 апреля Баку и Ереван также обвинили друг друга в обстрелах.

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