09 апреля 2024, 09:32

Перестрелки произошли на границе Армении и Азербайджана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Лачинском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщили в Баку. Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах военных позиций в Сюникской области.

По данным Минобороны Азербайджана, армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлениях населенных пунктов Садынлар, Хюсюлю, Малыбейли и Джагазур Лачинского района.

Обстрелы велись 8 апреля с 23.35 [22.35 мск] до 23.45 [22.45 мск] из стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Хознавар, Ханазах, Аравус Горисского района (Сюникская область Армении, – прим. "Кавказского узла"), сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", – отметило министерство.

Оборонное ведомство Армении встречно обвинило Азербайджан в обстрелах. Азербайджанские военные 8 апреля в 22.50 [21.50 мск] обстреляли позиции армянских солдат, расположенные в направлении села Аравус (Сюникская область). А в 22.55 [21.55 мск] 8 апреля обстреляли позиции, расположенные в направлении села Хознавар (Сюникская область), сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

Ведомство также опровергло сообщение Минобороны Азербайджана о том, что армянские военные будто бы обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные в юго-восточной части пограничной зоны.

"Кавказский узел" также писал, что Азербайджан 31 марта обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг эту информацию, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров. 2 апреля, 5 апреля, 6 апреля и 7 апреля Баку и Ереван также обвинили друг друга в обстрелах.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мирзоян заявил об отсутствии планов у Армении вступить в НАТО", "Минобороны Армении объяснило передвижение военных колонн подготовкой водителей-новобранцев".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

09 апреля 2024, 08:39

  • СКР сообщило детали расследования убийства Станислава Ржицкого

    Оперативники вычислили подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого по записям с видеокамер на улицах и в общественном транспорте, а его местоположение определили по телефону, рассказали в Следкоме.

09 апреля 2024, 07:44

  • Избиение кадета в казачьем училище Тимашевска вызвало резонанс в сети

    Прокуратура, Следком и Минобразования начали проверку после того, как видео с избиением учащегося Тимашевского казачьего кадетского корпуса было опубликовано в соцсети. Комментаторы, просмотревшие ролик, раскритиковали педагога за непрофессионализм и потребовали привлечь его к ответственности.

09 апреля 2024, 06:51

09 апреля 2024, 05:56

09 апреля 2024, 04:57

  • Обыски по делу о телефонных мошенниках прошли в Сочи

    В Сочи, а также других городах России сотрудники спецслужб провели обыски в офисах и квартирах граждан, обвиняемых в причастности к деятельности телефонных мошенников из Украины, которые обманули россиян более чем на семь миллиардов рублей.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи