Военнослужащий на линии соприкосновения. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

07 апреля 2024, 20:59

Азербайджан заявил об обстреле в Начичевани

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Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахичеванской автономной республике, заявило военное ведомство в Баку.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил, что армянские военные 16 раз обстреляли азербайджанские позиции на границе. Ереван ответил встречным обвинением в обстрелах позиций армянских военных в Сюникской и Гегаркуникской областях.

Обстрел был зафиксирован 7 апреля около 17:15 по местному времени (16.15 мск). Подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района, говорится в заявлении Минобороны Азербайджана, которое приводит Туран.аз.

Напомним, Азербайджан 31 марта обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг эти заявления, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров. 2 апреля, а также 5 и 6 апреля Баку и Ереван также обменивались обвинениями в обстрелах.

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Примечание:

"Мирзоян заявил об отсутствии планов у Армении вступить в НАТО", "Минобороны Армении объяснило передвижение военных колонн подготовкой водителей-новобранцев".

Автор: "Кавказский узел"

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