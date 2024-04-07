Армянский военнослужащий. Фото: официальный сайт Минобороны Армении https://www.mil.am/

07 апреля 2024, 10:11

Ереван встречно обвинил Баку в обстрелах

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Минувшей ночью азербайджанские военные обстреляли позиции армянских военных, расположенные в Сюникской и Гегаркуникской областях, заявило Минобороны Армении.

Как информировал "Кавказский узел", Азербайджан заявил сегодня, что Армения минувшей ночью 16 раз обстреляла позиции азербайджанских военных, расположенные в Гедабейском, Кельбаджарском и Лачинском районах.

Азербайджанские военные 6 апреля и в ночь на 7 апреля обстреляли позиции армянских солдат. С 22.45 по 00.48 часов по местному времени [с 21.45 до 23.48 мск] обстрелы велись в направлении сел Хознавар и Аравус Сюникской области, около 02.20 [01.20 мск] были обстреляны армянские позиции в направлении села Сотк Гегаркуникской области. Огонь велся из стрелкового оружия, заявило Минобороны Армении, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Министерство опровергло информацию оборонного ведомства Азербайджана о том, что будто бы вечером 6 апреля и в ночь на 7 апреля армянские военные обстреляли азербайджанские позиции в восточной и юго-восточной частях погранзоны. "Данное сообщение Баку не соответствует действительности", – отметило Минобороны Армении.

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Примечание:

"Мирзоян заявил об отсутствии планов у Армении вступить в НАТО", "Минобороны Армении объяснило передвижение военных колонн подготовкой водителей-новобранцев".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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