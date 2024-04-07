Азербайджан сообщил об обстрелах на границе с Арменией

07 апреля 2024, 09:31

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Армянские военные 16 раз обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные в Гедабейском, Кельбаджарском и Лачинском районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

По данным Минобороны Азербайджана, армянские военные 6 апреля с 18.30 до 22.05 [с 17.30 мск до 21.05 мск] обстреляли 16 раз позиции азербайджанских военных, расположенные в направлении населенных пунктов Айривенг, Джамилли и Гаджилар Гедабейского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

Обстрелы велись с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Джил, Гюнешли и Хознавар Чамбаракского, Басаркечярского и Горусского районов, сообщило министерство сегодня в своем телеграм-канале.

На сайте Минобороны Армении на 09.30 мск нет комментариев относительно сообщения азербайджанского оборонного ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что Азербайджан 31 марта обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг эту информацию, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров. 2 апреля, 5 апреля, а также 6 апреля Баку и Ереван также обвинили друг друга в обстрелах.

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