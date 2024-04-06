Армянские военнослужащие. Фото: https://mil.am/

06 апреля 2024, 10:12

Баку и Ереван сообщили об интенсивных обстрелах на границе

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Оборонные ведомства Армении и Азербайджана сообщили об интенсивных обстрелах минувшей ночью по ряду направлений на армяно-азербайджанской границе.

По данным Минобороны Азербайджана, за минувшие сутки подразделения азербайджанской армии 30 раз подвергались обстрелам со стороны армянских военнослужащих.

Военные Армении обстреляли азербайджанских военных с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Мюсюрскенд Товузгалинского района, Ашагы Шорджа, Йухары Шорджа, Гюнешли Басаркечярского района и Аравус Горисского района, сообщило министерство сегодня на своем сайте.

Обстрелы велись 5 апреля с 21.55 до 23.20 [20.55 – 22.20 мск] по азербайджанским позициям, расположенным в направлении населенных пунктов Алибейли Товузского района, Хошбулаг Дашкесанского района, Йеллиджа, Зяйлик Кяльбаджарского района и Чагазур Лачинского района, уточняется в сообщении.

Армянское оборонное ведомство заявило сегодня на своем сайте, что в ночь на 6 апреля военные Азербайджана с переменной интенсивностью обстреливали из стрелкового оружия позиции солдат Армении по ряду направлений приграничной зоны.

Огонь велся в направлении сел Сотк, Верин Шоржа, Кут (Гегаркуникская область), Аравус (Сюникская область), Чинари и Мовсес  (Тавушская область), сказано в сообщении.

"Подавляющая часть выстрелов азербайджанских вооруженных сил в течение ночи была неприцельной и беспорядочной", – уточнило министерство.

"Кавказский узел" также писал, что 31 марта Азербайджан обвинил Армению в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Ереван опроверг информацию о скоплениях бронетехники и артиллерии на границе с Азербайджаном, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров. 2 апреля и 5 апреля Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах позиций.

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Примечание:

"Мирзоян заявил об отсутствии планов у Армении вступить в НАТО", "Минобороны Армении объяснило передвижение военных колонн подготовкой водителей-новобранцев".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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