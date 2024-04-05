Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

05 апреля 2024, 18:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии, а также попытались провести инженерные работы, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении заявило об обстреле позиций в Тавушской и Гегаркуникской областях.

Как информировал "Кавказский узел", 31 марта военное ведомство в Баку обвинило Ереван в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Минобороны Еревана отвергло заявления, объяснив, что проводилась подготовка водителей-новобранцев. Вечером 1 апреля министерство обороны Азербайджана вновь заявило о "сосредоточении подразделений и боевой техники вооруженных сил Армении на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы". Министерство обороны Армении опровергло информацию о скоплениях бронетехники и артиллерии на границе с Азербайджаном, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров. 2 апреля Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах позиций.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил осенью 2023 года, что восемь сел Азербайджана должны быть освобождены Арменией. 19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану.

Минобороны Азербайджана заявило сегодня о проведении инженерных работ перед позициями азербайджанской армии. "5 апреля с 15:10 до 17:35 (с 14.10 до 16.35 мск) подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку проведения работ по инженерному усовершенствованию траншеи перед позициями азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гаджалы, Агбулаг, Агдам, Гаралар и Кёхне Гышлаг Товузского района, а также Галакенд Гедабейского района", - указано в сообщении в telegram-канале ведомства. В результате предпринятых мер, "работы были остановлены".

Также военное ведомство сообщило, что около 17.25 (16.25 мск) "подверглись обстрелу из стрелкового оружия позиции"в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района.

Минобороны Армении заявило об обстреле со стороны Азербайджана. "5 апреля в 17:05 (16.05 мск) в районе села Чинари (Тавушская область) и в 17:30 (16.30 мск) в районе села Верин Шоржа (Гегаркуникская область) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям.

Сообщение о том, что около 17:25 армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной части пограничной зоны, в ведомстве назвали дезинформацией.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.