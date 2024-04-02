Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах

02 апреля 2024, 10:18

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Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле боевых позиций в Нахичевани, а армянское оборонное ведомство заявило об обстреле Азербайджаном военных позиции в Гегаркуникской и Сюникской областях.

Как информировал "Кавказский узел", 31 марта военное ведомство в Баку обвинило Ереван в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Минобороны Еревана отвергло заявления, объяснив, что проводилась подготовка водителей-новобранцев. Вечером 1 апреля министерство обороны Азербайджана вновь заявило о "сосредоточении подразделений и боевой техники вооруженных сил Армении на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы". Министерство обороны Армении опровергло информацию о скоплениях бронетехники и артиллерии на границе с Азербайджаном, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Армянские военные вечером 1 апреля обстреляли позиции азербайджанских солдат в Нахичеванской Автономной Республике (НАР), сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись с 22.00 (21.00 мск) до 22.20 (21.20 мск) с позиций в направлении населённых пунктов Араздейен района Дэвэли (село Ерасх Араратской области Армении, – прим. "Кавказского узла") и Сайбалы района Гаракильсе (село Сарнакунк Сюникской области Армении, – прим. "Кавказского узла").

Армянские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населённых пунктов Гейдарабад Садаракского района и Биченек Шахбузского района Нахичевани, сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Армении отвергло эти обвинения. "Распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что будто бы 1 апреля в период с 22.00 по 22.10 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности", – заявило министерство, перевод сообщения которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджанские военные 1 апреля около 22.00 обстреляли армянские позиции, расположенные в направлении села Кут Гегаркуникской области, а также около 00.40 (23.40 мск 31 марта) позиции, расположенные в направлении села Тех Сюникской области, заявило Минобороны Армении.

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