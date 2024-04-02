02 апреля 2024, 01:07

Баку заявил о скоплении армянских войск у границы

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На границе Армении и Азербайджана сосредотачиваются войска и ведутся фортификационные работы, заявил Баку. Ереван опроверг эту информацию, заявив, что ситуация вдоль границы стабильна и необходимости в ее дополнительной защите нет.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта военное ведомство в Баку обвинило Ереван в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Минобороны Еревана отвергло заявления, объяснив, что проводилась подготовка водителей-новобранцев.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Вечером 1 апреля министерство обороны Азербайджана вновь заявило о "сосредоточении подразделений и боевой техники вооруженных сил Армении на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы".

"Сосредоточение Арменией войск вдоль условной границы и создание опорных пунктов наступательного характера, создание долговременных огневых точек на различных направлениях, строительство фортификационных сооружений были зафиксированы специальными техническими средствами, имеющимися в распоряжении азербайджанских подразделений, и при  визуальном наблюдении", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, "в новопостроенных железобетонных фортификационных сооружениях размещаются артиллерийские системы и другое штурмовое оружие, а также тяжелые огневые средства вооруженных сил Армении".

"Еще раз заявляем, что любая возможная провокация со стороны Армении будет решительно пресечена азербайджанской армией, вся ответственность за обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Армении и его покровителей", - сказано в заключение пресс-релиза Минобороны Азербайджана.

Сообщение сопровождается фото и видеоматериалами, на которых запечатлены, как утверждается, кадры военных приготовлений ВС Армении.

В свою очередь министерство обороны Армении опровергло информацию о скоплениях бронетехники и артиллерии на границе с Азербайджаном, обвинив при этом Баку в дезинформации и публикации смонтированных кадров. "Министерство обороны Республики Армения сообщает, что осуществление инженерных работ на суверенной территории Республики Армения является суверенным правом Республики Армения, они носят исключительно оборонительный характер и направлены на защиту территориальной целостности Республики Армения", - говорится в сообщении ведомства, которое цитируют "Новости-Армения".

Минобороны Армении назвало ситуацию вдоль армяно-азербайджанской государственной границы "как стабильную, и не видит необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы, следовательно, информация о скоплении войск не соответствует действительности".

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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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