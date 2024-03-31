Минобороны Армении объяснило передвижение военных колон подготовкой водителей-новобранцев

31 марта 2024, 20:35

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Военное ведомство в Баку обвинило Ереван в стягивании военной техники к линии соприкосновения. Минобороны Еревана отвергло заявления, объяснив, что проводилась подготовка водителей-новобранцев.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически сообщают об обнаружении боеприпасов в Карабахе, а также на других территориях, перешедших под контроль Азербайджана в результате боевых действий. В частности, 16 января Минобороны Азербайджана заявило, что военнослужащие обнаружили склад боеприпасов в Карабахском экономическом районе.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"В последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении", - заявило Минобороны Азербайджана в распространенном сегодня релизе, который привело агентство "Туран".

Военное ведомство в Баку также заявило, что любая попытка военной провокации "будет решительно пресечена".

По информации агентства "Туран", передвижение большого количества военной техники и личного состава ВС Армении было замечено в районе населенного пункта Ерасх, что в непосредственной близости от границы с Нахичеванью.

Минобороны Армении опровергло заявления о каком-либо значимом перемещении сил и техники. "Вчера - 30 марта, в ряде телеграм-каналов были распространены фотографии выполняющих в рамках учебного процесса автопробег водителей-новобранцев при попытке представить это в качестве передвижения войск к границам, что не соответствует действительности. Министерство обороны РА оценивает оперативную ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе последнего времени как стабильную и не видит необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы" - говорится в релизе, опубликованном сегодня на сайте Минобороны Армении.

Миссия ЕС в Армении (EUMA) выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что на армяно-азербайджанской границе никаких необычных движений не наблюдается. "EUMA весь день патрулировала армяно-азербайджанскую границу, все спокойно. EUMA желает всем мирной Пасхи!" - говорится в заявлении миссии, которое приводит агентство news.am.

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