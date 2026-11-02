Полад Асланов прекратил голодовку после резкого ухудшения состояния

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Азербайджанский журналист Полад Асланов прекратил голодовку из-за резкого ухудшения состояния, акция протеста продлилась 20 дней, сообщила его супруга Гюльмира Асланова. Врачи убедили заключенного возобновить прием пищи на фоне серьезной угрозы здоровью.

Как информировал "Кавказский узел", 8 октября осужденный главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил в колонии №15 голодовку в знак протеста против нарушения прав школьниц, в том числе своей дочери, и учительниц, носящих хиджаб. Он считает, что ограничения дресс-кода нарушают статью 48 Конституции Азербайджана, гарантирующую свободу совести. 20 октября Асланов был госпитализирован в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, но там он не получает медицинской помощи, заявила супруга журналиста. К 26 октября вес Асланова снизился до 43 килограммов, и врач предупредил его об угрозе комы. 29 октября жена журналиста получила отказ в личном свидании с супругом.

С 12 октября руководители школ в Азербайджане не допускают к занятиям педагогов и школьниц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, при этом активисты заявили о более чем 200 задержанных. 13-летняя дочь Асланова отказалась подчиниться запрету на ношение хиджаба в школе вопреки давлению педагогов, а ее матери силовики пригрозили лишением свободы за поддержку протестов против школьного дресс-кода.

Полад Асланов прекратил голодовку 31 октября, но сообщить об этом семье смог только сегодня, рассказала его супруга корреспонденту “Кавказского узла”.

“Поладу сегодня позволи позвонить мне. На 20-й день он из-за резкого ухудшения состояния здоровья прекратил голодовку. Полад сказал, что у него кровяное давление понизилось до 80 на 50. У него в глазах начались помутнения, появилась сильная боль в ушах. Он потерял в весе 11 кг и сейчас весит всего 41 кг. Врачи настоятельно рекомендовали ему прекратить голодовку потому что в любой момент он мог впасть в кому и на всю жизнь остаться парализованным. В итоге, 31 октября он прекратил голодовку”, – рассказала Гюльмира Асланова.

Она добавила, что вместе с Аслановым голодовку прекратили и двое других верующих, Зейнал Байрамов и Фуад Алескеров. Все они по прежнему содержатся по отдельности в одиночных камерах Лечебного учреждения пенитенциарной службы.

“Полад все еще в этой камере, пока его в палату не перевели. Но ему сказали, что какое-то время его оставят в Лечебном учреждении. Полад сказал, что в последние к нему периодически приходили медработники. Но пока никакого лечения нет. Полад сказал, что сегодня, 2 ноября, ему должны сделать электрокардиограмму, возможно после этого будет какое-то лечение”, – сказала Асланова.

Женщина также сообщила, что наличие на теле ее мужа следов насилия было зафиксировано при поступлении в тюремную больницу. Следы также засняты на фото сотрудниками аппарата омбудсмена.

“12 октября когда Полад возобновил голодовку, он был избит начальником колонии №15 и сотрудником по имени Теймур. 15 октября, когда Полада привезли в лечебное учреждение, там зафиксировали у него раны в виде кровоподтеков на шее, теле. Когда пришли сотрудники омбудсмена они сняли это на фото”, – пояснила Гюльмира Асланова.

Она отметила, что в ближайшие дни надеется посетить мужа в лечебном учреждении. “Поскольку Полад отбывает наказание в ИУ строго режима, ему в месяц полагается одно краткосрочное свидание. В октябре мы этой возможностью воспользовались. Именно на этом основании в прошлый раз на встрече с новым начальником пенитенциарной службы мне отказали во встрече. Точнее, начальник был склонен дать встречу, этому помешал присутствовавший сотрудник. Хотя с учетом того, что Полад проводил голодовку и находился в лечебном учреждении, мне могли бы дать встречу. Но, сейчас уже ноябрь, то есть новый месяц, поэтому нам должны дать встречу. Поладу подтвердили это”, – сказала Асланова.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана и аппарате омбудсмена “Кавказскому узлу” не удалось.

Хотя осужденным в колонии строго режима полагается одно краткосрочное свидание в месяц, в исключительных случаях они имеют право и на внеочередную встречу, подтвердил глава Центра мониторинга политзаключенных, правозащитник Эльшан Гасанов. В частности, статья 81.6 Исправительного кодекса предусматривает создание администрацией условий для свиданий родственников с осужденным, жизнь которого находится под угрозой вследствие тяжелого заболевания.

“Длительная голодовка подпадает под этот случай, поскольку существу ухудшает здоровье, создает риски комы, и соответственно порождает угрозу для жизни. В данном же случае, речь шла о человеке, политзаключенным, журналисте Поладу Асланова, который за восемь лет тюремного заключения многократно проводил голодовки, которые не бесследно проходили для его здоровья”, – сказал правозащитник корреспонденту “Кавказского узла”.