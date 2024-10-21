RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:18, 21 октября 2024

Армянские депутаты одобрили проект регламента комиссии по делимитации границы

Граница Армении и Азербайджана. Фото: Аппарат Президента Республики Армения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены парламентской комиссии в Ереване вопреки возражениям оппозиционеров одобрили проект регламента работы комиссии по делимитации границы с Азербайджаном. Проект направлен в парламент для ратификации, после которой будут определены этапы делимитации.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа Азербайджан и Армения согласовали и подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы. 26 сентября Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции регламент работы комиссии по делимитации.

Регламент регулирует процессуальные вопросы, возникающие между двумя странами после подписания договора о госгранице. В него входят организационные работы по делимитации, принятие соответствующих документов, составление протоколов-описаний пересечения госграницы, составленные карты делимитации, а также работы экспертных групп. Положения и документы, принятые на основе регламента, "дополнят правовые обеспечения полноценного хода работ по делимитации границы", говорится в документе.

Комиссия по внешним связям парламента Армении дала положительное заключение проекту регламента о деятельности комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Регламент одобрили пять провластных депутатов, трое оппозиционных депутатов высказались против. Согласно закону, проект направлен в парламент для ратификации, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший онлайн-трансляцию с заседания парламентской комиссии.

С азербайджанской стороной есть договоренность, что после ратификации регламента будет утверждена очередность делимитации границы, заявил в ходе обсуждения глава комиссии по делимитации границы, вице-премьер Мгер Григорян.

Он отметил, что комиссия пока не определилась, какой участок границы будет согласован на следующем этапе. «Процесс должен быть на основании консенсуса», - пояснил Григорян.

В свою очередь оппозиционный депутат от фракции «Айастан» Армен Рустамян обвинил комиссию по делимитации границы в нарушении Конституции. «Согласно закону о государственной границе, государственная граница определяется на основании международных договоров и армянского законодательства. На основании какого документа был определен 12-километровый участок границы [в Тавушской области]? На каком основании принимала решения комиссия по делимитации, не наделенная Конституцией на то полномочиями? Зачем проект принесли в парламент для ратификации, если согласно регламенту, такой необходимости нет?» - задался вопросами депутат.

Мгер Григорян пояснил, что государственная граница в Тавуше была восстановлена - на основании карт Генштаба СССР 1976 года. «Законные границы Армении необходимо восстановить», - сказал вице-премьер.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании участка границы двух стран по линии на момент распада СССР. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны, а 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране этих участков.

В селе Киранц Тавушской области процесс определения границы вызвал массовые протесты, однако в августе местные жители оказались удовлетворены компенсациями. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел" и "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:13, 21 октября 2024
Ростовская область подверглась атаке беспилотников
00:38, 21 октября 2024
Движение по Крымскому мосту возобновилось без очередей с обеих сторон
23:39, 20 октября 2024
МЧС Южной Осетии призвало водителей воздержаться от поездок по Транскаму
19:47, 20 октября 2024
Военнослужащий из Гуково убит на Украине
16:55, 20 октября 2024
Боец из Астраханской области убит в военной операции
13:59, 20 октября 2024
Контрактник из Калмыкии убит на Украине
Все события дня
Новости
21 октября 2024, 16:49
Жители островных сел в Астраханской области лишены переправы после затопления моста
Полицейские машины. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/13-chelovek-zaderzhany-v-zapadnoj-gruzii-p/
21 октября 2024, 16:04
Задержан подозреваемый в нападении на трансгендера в Тбилиси
Зарема Мусаева. Фото https://www.vgoroden.ru/novosti/prokuratura-sochla-neobosnovannym-soobshheniya-o-prestuplenii-po-delu-musaevoy-iz-nizhnego-novgoroda-v-chechnyu-id369414
21 октября 2024, 14:32
Защита добилась госпитализации Заремы Мусаевой
Магомед Магомедов на одиночном пикете. Скриншот фото из Telegram-канала "Черновик" от 15.07.24, https://t.me/chernovik/74451
21 октября 2024, 14:00
Дагестанские журналисты призвали поддержать Абдулмумина Гаджиева
Момент задержания девушки силовиками. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
21 октября 2024, 13:17
Правозащитники сочли невысокими шансы на наказание силовиков в Дагестане за пытки женщины
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:16, 21 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Молдова определила свой выбор. Что сказал бы Азербайджан?
Фото
08:33, 18 октября 2024
Ветер с Апшерона
4
18 октября День рабочий, хотя...
Фото
16:15, 17 октября 2024
Нагорные повороты. Карабах
4
Сказки от Захаровой...
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
15:54, 21 октября 2024
Ветер с Апшерона
Троллейбусы будущего из прошлого, украденные в Баку
Фото
09:16, 21 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
Молдова определила свой выбор. Что сказал бы Азербайджан?
Фото
17:18, 20 октября 2024
Ветер с Апшерона
4
Канакская неблагодарность
Фото
16:51, 19 октября 2024
Ветер с Апшерона
4
Верность после гроба
Фото
16:36, 18 октября 2024
Ветер с Апшерона
5
Лекарство для правильного понимания истории
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Магомед Магомедов на одиночном пикете. Скриншот фото из Telegram-канала "Черновик" от 15.07.24, https://t.me/chernovik/74451
21 октября 2024, 14:00
Дагестанские журналисты призвали поддержать Абдулмумина Гаджиева

Момент задержания девушки силовиками. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
21 октября 2024, 13:17
Правозащитники сочли невысокими шансы на наказание силовиков в Дагестане за пытки женщины

Афган Садыгов. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=yNwWuK1CoIQ
21 октября 2024, 12:41
Врачи смогли стабилизировать состояние Афгана Садыгова

Девушка кидает бутылку с зажигательной смесью.Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
20 октября 2024, 18:53
Смягчен приговор жительнице Волгограда по делу о попытке поджога военкомата

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше