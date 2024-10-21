Армянские депутаты одобрили проект регламента комиссии по делимитации границы

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Члены парламентской комиссии в Ереване вопреки возражениям оппозиционеров одобрили проект регламента работы комиссии по делимитации границы с Азербайджаном. Проект направлен в парламент для ратификации, после которой будут определены этапы делимитации.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа Азербайджан и Армения согласовали и подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы. 26 сентября Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции регламент работы комиссии по делимитации.

Регламент регулирует процессуальные вопросы, возникающие между двумя странами после подписания договора о госгранице. В него входят организационные работы по делимитации, принятие соответствующих документов, составление протоколов-описаний пересечения госграницы, составленные карты делимитации, а также работы экспертных групп. Положения и документы, принятые на основе регламента, "дополнят правовые обеспечения полноценного хода работ по делимитации границы", говорится в документе.

Комиссия по внешним связям парламента Армении дала положительное заключение проекту регламента о деятельности комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Регламент одобрили пять провластных депутатов, трое оппозиционных депутатов высказались против. Согласно закону, проект направлен в парламент для ратификации, передал корреспондент «Кавказского узла», посмотревший онлайн-трансляцию с заседания парламентской комиссии.

С азербайджанской стороной есть договоренность, что после ратификации регламента будет утверждена очередность делимитации границы, заявил в ходе обсуждения глава комиссии по делимитации границы, вице-премьер Мгер Григорян.

Он отметил, что комиссия пока не определилась, какой участок границы будет согласован на следующем этапе. «Процесс должен быть на основании консенсуса», - пояснил Григорян.

В свою очередь оппозиционный депутат от фракции «Айастан» Армен Рустамян обвинил комиссию по делимитации границы в нарушении Конституции. «Согласно закону о государственной границе, государственная граница определяется на основании международных договоров и армянского законодательства. На основании какого документа был определен 12-километровый участок границы [в Тавушской области]? На каком основании принимала решения комиссия по делимитации, не наделенная Конституцией на то полномочиями? Зачем проект принесли в парламент для ратификации, если согласно регламенту, такой необходимости нет?» - задался вопросами депутат.

Мгер Григорян пояснил, что государственная граница в Тавуше была восстановлена - на основании карт Генштаба СССР 1976 года. «Законные границы Армении необходимо восстановить», - сказал вице-премьер.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании участка границы двух стран по линии на момент распада СССР. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны, а 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране этих участков.

В селе Киранц Тавушской области процесс определения границы вызвал массовые протесты, однако в августе местные жители оказались удовлетворены компенсациями. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел" и "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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