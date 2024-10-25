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20:35, 25 октября 2024

Азербайджан и Армения утвердили регламент комиссий по делимитации границы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президенты Азербайджана и Армении подписали сегодня положение о совместной деятельности госкомиссий двух стран о процессе делимитации границы.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября члены парламентской комиссии в Ереване вопреки возражениям оппозиционеров одобрили проект регламента работы комиссии по делимитации границы с Азербайджаном. Проект направлен в парламент для ратификации, после которой будут определены этапы делимитации. Делимитация границы не устраняет причины конфликта, карабахский вопрос остается неурегулированным, а обсуждение в парламенте имитируют мирный процесс, считают политологи в Ереване. В Азербайджане нет проблемы с депутатами, так как парламент полностью подконтролен президенту, заявили бакинские аналитики.

30 августа Азербайджан и Армения согласовали и подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы. 26 сентября Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции регламент работы комиссии по делимитации.

Президент Ильхам Алиев 25 октября подписал указ об утверждении «Положения о совместной деятельности Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации и безопасности государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", сообщает сайт главы Азербайджана.

Положение было подписано 30 августа текущего года, отмечено в пресс-релизе.

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал регламент о деятельности комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на официальный сайт президента.

Ранее, регламент одобрил парламент, при этом парламентская оппозиция бойкотировала слушания и голосование.

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Автор: Фаик Меджид, Тигран Петросян

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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