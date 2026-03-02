Один человек ранен во время атаки БПЛА в Новороссийске
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Во время атаки БПЛА повреждены четырех многоквартирных дома в Новороссийске, ранен один человек. Обломки беспилотников упали в Сочи и пригороде Краснодара.
Как писал "Кавказский узел", 1 марта после атаки БПЛА в Новороссийске были повреждены два дома и линия электропередачи.
Из-за атаки беспилотников в Новороссийске повреждены четыре многоквартирных дома, сообщил сегодня ночью глава города Андрей Кравченко.
По его данным, обломки БПЛА попали в квартиру, ранен один человек, он госпитализирован.
На базе школы №29 развернут пункт временного размещения.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что обломки БПЛА упали в селе Волконка Сочи на территории садоводческого товарищества. В одном из домов выбиты окна, пострадавших нет.
Также по сообщениям Оперштаба, обломки беспилотника упали в пригороде Краснодара.
Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
