Волонтеры сообщили о крупных выбросах пальмового масла в Темрюкском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За два дня волонтеры штаба "Дельфины", которые занимаются очисткой побережья Керченского пролива от мазута, собрали 380 мешков пальмового масла.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры штаба "Дельфины" сообщили 21 февраля, что в поселке Волна берег загрязнен выбросами пальмового масла.

Волонтеры штаба "Дельфины", которые занимаются очисткой побережья Керченского пролива от мазута, сообщили 27 февраля в своем телеграм-канале, что в районе Тузлы и поселка Волна произошли выбросы пальмового масла. По их словам, мазут на осмотренной территории есть, но немного, но "главная беда сейчас - пальмовое масло".

По их словам, "пальмовое масло везде: и крупными комками, и мелкой крошкой по всему берегу". "В Волне все по-старому, без перемен. От порта до "Уют Тамани" и на Махлаевском спуске - залежи этого самого масла. Итог: пашем в четыре пары рук. За три собрали уже 300 мешков этой гадости", - написали они.

29 февраля они сообщили, что сбор масла продолжается. "Радует то, что не такого запаха, как от мазута (есть другой, тоже неприятный) и масло не так липнет и не так мажет, как мазут. Ну и собирать немного удобнее", - отметили волонтеры. Они добавили, что за день собрано 80 мешков пальмового масла и промасленного песка.

Напомним, что первые сообщения о выбросах пальмового масла на Бугазской косе появились весной прошлого года. Профильные ведомства заявили, что начали поиск источника выброса, но данных на тот момент о нем не было.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".