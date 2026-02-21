Оперштаб назвал старым выброшенный на пляжи Анапы мазут

На пляжах Анапы и поселка Волна зафиксированы выбросы мазута, но это старый мазут, который лежал на дне, заявил оперштаб. Наиболее масштабные выбросы на Бугазской косе, отметили волонтеры.

Как писал "Кавказский узел", правительство России 20 февраля сообщило об отсутствии новых выбросов мазута на берегах Анапы и Темрюкского района. Волонтеры назвали это утверждение недостоверным, разместив фото и видео выбросов после шторма.

В Анапе убирают старые выбросы мазута, которые подняло со дна прибрежной части моря сильным штормом, сообщил сегодня оперштаб "Краснодарского края. "Их обнаружили во время ежедневного мониторинга береговой полосы на трех участках от центрального пляжа Анапы до пляжа «Тортуга» с. Витязево. На месте организовали работы по уборке. Участвуют представители ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, администрации Анапы, жители курорта. В течение дня собрали 98 мешков штормового мусора и фрагментов нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Также уборку организовали в поселке Веселовка Темрюкского района, где сотрудники Кубань-СПАС и волонтеры убирают "небольшие фрагменты нефтепродуктов", - отчитался оперштаб.

Волонтеры штаба "Дельфины" сообщили, что в поселке Волна "Мазута на берегу нет. Пальмовое масло — в избытке: берег усыпан фрагментами, следы заметны визуально". Локальные выбросы мазута замечены в в Веселовке, а на Бугазской косе "основная локация мазутного загрязнения".

"На месте — добровольцы «ССЛ», но людей мало для такой протяжённости берега", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.