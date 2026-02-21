Андрей Марченко оставлен под стражей

Защита кубанского предпринимателя Андрея Марченко, который является бывшим деловым партнером судьи Виктора Момотова, не смогла обжаловать его арест.

Как писал "Кавказский узел", предприниматель Андрей Марченко, который выступает соответчиком по иску Генпрокуратуры к бывшему главе Совета судей Виктору Момотову, арестован в конце сентября прошлого года по уголовному делу о мошенничестве. Спустя несколько дней был арестован и его сын - Иван Марченко. В январе Марченко-старший дал признательные показания.

Краснодарский краевой суд оставил под арестом Андрея Марченко, отклонив апелляционную жалобу на изменение ему меры пресечения, пишет 20 февраля "Коммерсант".

Защита Марченко в декабре прошлого года пыталась обжаловать арест, ссылаясь на то, что в отношении предпринимателя уже действовала иная мера пресечения по другому уголовному делу - в июле прошлого же года 235-й гарнизонный военный суд отправил его под домашний арест до 4 декабря. Суд, однако тогда отклонил жалобу защиты.

В октябре 2023 года Марченко подписал контракт с министерством обороны для участия в СВО. Однако, как оказалось, все время службы он проводил в различных регионах России и за рубежом. Его обвинили в дезертирстве в условиях вооруженного конфликта (часть 3 статьи 338 УК РФ).

Генпрокуратура 23 сентября потребовала обратить в доход государства 97 объектов недвижимости, зарегистрированных на владельца сети отелей Marton Андрея Марченко и его сына Ивана Марченко. В иске Генпрокуратуры говорится, что Момотов фактически был совладельцем зарегистрированной на Марченко сети отелей, несмотря на запрет для судей заниматься предпринимательской деятельностью. Марченко в тексте иска назван "краснодарским представителем криминалитета". Через несколько дней после подачи иска Момотов ушел в отставку. 14 октября суд удовлетворил иск, постановив изъять в доход государства активы Момотова, Андрея и Ивана Марченко.