20:09, 30 сентября 2025

Суд в Краснодаре арестовал владельца сети отелей Marton

Андрей Марченко. Кадр видео TikTok / marton1881

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предприниматель Андрей Марченко, который выступает соответчиком по иску Генпрокуратуры к бывшему главе Совета судей Виктору Момотову, арестован по уголовному делу о мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура 23 сентября потребовала обратить в доход государства 97 объектов недвижимости, зарегистрированных на владельца сети отелей Marton Андрея Марченко и его сына Ивана Марченко. В иске Генпрокуратуры говорится, что Момотов фактически был совладельцем зарегистрированной на Марченко сети отелей, несмотря на запрет для судей заниматься предпринимательской деятельностью. Марченко в тексте иска назван "краснодарским представителем криминалитета". Через несколько дней после подачи иска Момотов ушел в отставку. 

Объекты расположены в девяти российских городах, в том числе на юге страны: 43 из них находятся в Краснодаре, 26 - в Ростове-на-Дону, 11 - в Волгограде, еще два - в Сочи. Ведомство потребовало арестовать все движимое и недвижимое имущество Марченко и членов его семьи, а также председателя Совета судей Виктора Момотова и других лиц, всего в списке 22 человека.

Октябрьский районный суд Краснодара отправил в СИЗО местного предпринимателя, владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, обвиняемого по делу о мошенничестве. Об аресте Марченко сообщает со ссылкой на его адвоката Ивана Дворовенко РАПСИ. 

По словам адвоката, Марченко задержали "в конце сентября", ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России предусматривает до десяти лет лишения свободы). "При этом он хочет участвовать лично по видеосвязи при рассмотрении гражданского иска об изъятии имущества", - отметил Дворовенко.

Останкинский суд Москвы начнет рассмотрение иска Генпрокуратуры о конфискации активов Марченко и Момотова 8 октября. Как указывает адвокат, гражданское дело насчитывает 114 томов, уже наложен арест на имущество соответчиков. Виктор Момотов при этом заявил о готовности предоставить суду некие пояснения и документы.

Генпрокуратура также считает, что Марченко и Момотов также незаконно получили из бюджета Краснодара более 100 млн рублей через фиктивную судебную тяжбу: они "создали ложную видимость наличия" у Марченко права на компенсацию за утрату земельного участка, который на самом деле ему не принадлежал, отмечает сегодня РБК. 

Механизм гражданской конфискации позволяет изымать имущество у чиновников и судей даже без установления факта преступления, если стоимость имеющихся у них активов не объясняется официальными доходами и нет доказательств законного приобретения такой собственности. В России этот инструмент применяется избирательно, к судьям высшего звена такие иски предъявляются редко. В таких условиях эти иски служат скорее фактором давления, чем справедливым правовым механизмом, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Тимур Филиппов.

Руководитель сети отелей Marton Андрей Марченко был действующим лицом уголовного преследования главы Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда Юрия Гольдера, которого в 2017 году обвинили в коммерческом подкупе. Гольдер обещал предпринимателям неприятности, и бизнесмены платили ему, заявил "Кавказскому узлу" Марченко, чьи показания легли в основу дела. В 2018 году суд признал преследование Гольдера законным, при этом защита заявляла о доказательствах его невиновности - по версии адвоката, Гольдер получил не взятку, а компенсацию от отеля за отказ в обслуживании. 

Автор: "Кавказский узел"

