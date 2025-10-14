×

Главная   /   Лента новостей
17:59, 14 октября 2025

Суд в Москве конфисковал имущество Момотова и Марченко

Андрей Марченко (слева) и Виктор Момотов. Коллаж "Кавказского узла". Фото: Фото: @marton1881, Пресс-служба Совета Федерации России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову и кубанским бизнесменам Андрею и Ивану Марченко, постановив изъять в доход государства их активы. 

Как писал "Кавказский узел", Высшая квалификационная коллегия судей РФ 27 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда России, председателя Совета судей Виктора Момотова, удовлетворив его заявление об отставке. До этого Момотов стал ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, часть которого находится в регионах ЮФО. Соответчиками по иску проходят владелец сети отелей Marton Андрей Марченко и его сын Иван, оба в сентябре были арестованы в Краснодаре. После первого судебного заседания по иску Генпрокуратуры Момотов также подал заявление об отставке с поста главы Совета судей. Генпрокуратура настаивает, что статус Момотова был прикрытием для нелегальной деятельности отелей Marton, при этом защита Момотова говорила, что пытается заключить мировое соглашение. 

Генпрокуратура 23 сентября потребовала обратить в доход государства 97 объектов недвижимости, зарегистрированных на Андрея Марченко и его сына Ивана Марченко. Объекты расположены в девяти российских городах, в том числе на юге страны: 43 из них находятся в Краснодаре, 26 - в Ростове-на-Дону, 11 - в Волгограде, еще два - в Сочи. Также ведомство потребовало арестовать все движимое и недвижимое имущество Марченко и членов его семьи, а также председателя Совета судей Виктора Момотова и других лиц, всего в списке 22 человека. В иске Генпрокуратуры говорится, что Момотов фактически был совладельцем зарегистрированной на Марченко сети отелей, несмотря на запрет для судей заниматься предпринимательской деятельностью. Марченко в тексте иска назван "краснодарским представителем криминалитета".

Останкинский районный суд Москвы согласился с исковыми требованиями Генпрокуратуры и постановил изъять у Виктора Момотова, Андрея Марченко и Ивана Марченко. Речь идет об активах стоимостью не менее 9 млрд рублей, среди которых 95 объектов недвижимости. 

"Суд постановил удовлетворить иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова и Марченко в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам", - передает слова судьи ТАСС.

В число 95 объектов, которые суд постановил изъять у Момотова и Марченко, входят 44 земельных участка и 51 здание, на базе которых работают около 40 гостиниц в разных регионах, в том числе на юге России и в Москве. Всего же изъятию подлежат более 100 объектов, пишет РБК-Краснодар.

В ходе сегодняшнего заседания суд приобщил к иску материалы дела об организации проституции в отелях сети Marton. Согласно материалам, которые предоставила Генпрокуратура, секс-услуги в этих отелях оказывали несовершеннолетние, что подтверждается приговорами суда, пишет “Коммерсант”. 

Представитель Генпрокуратуры заявила в суде, что ответчики по иску легализовали права на самовольные постройки, приобрели земельные участки “в обход закона” и одновременно “стали взаимодействовать с криминалом”. Виктор Момотов при этом заявлял суду, что у него в собственности есть “только квартира и дом”, а доказательств его причастности к покровительству или незаконному обогащению в деле нет,  отмечает Telegram-канал 112.

"Кавказский узел" также писал, что Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны и 8 октября попросил направить его дело в военный суд. На заседании 10 октября Марченко заявил, что Момотов помог ему вернуть участок на Кубани, за что получил 30 миллионов рублей. Связь Марченко и Момотова объясняет решения волгоградских судов, которые отказались удовлетворить иски о незаконности возведения отелей Marton. Секретный свидетель заявил, что Марченко лишь фиктивно числился участником СВО, а сам находился в Краснодаре.

Автор: "Кавказский узел"

