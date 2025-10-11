Юристы усомнились в возможности мирового соглашения по изъятию имущества у Момотова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мировое соглашение по иску об изъятии имущества бывшего главы совета судей Момотова вряд ли возможно, но защита может попытаться заключить досудебное соглашение. Усомнились юристы и в возможности рассмотрения дела отельера Андрея Марченко военным судом. Секретный свидетель заявил, что Марченко лишь фиктивно числился участником СВО, а сам находился в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", Высшая квалификационная коллегия судей РФ 27 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда России, председателя Совета судей Виктора Момотова на основании его заявления об отставке. До этого он стал ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, часть которого находится в регионах ЮФО. Соответчиками по иску проходят владелец сети отелей Marton Андрей Марченко и его сын Иван, оба в сентябре были арестованы в Краснодаре. Виктор Момотов подал заявление об отставке с поста главы Совета судей на фоне судебного разбирательства по иску Генпрокуратуры. Ведомство настаивает, что статус Момотова был прикрытием для нелегальной деятельности отелей Marton. Зашита Момотова намерена попытаться заключить мировое соглашение. Андрей Марченко в суде сообщил, что он заключил контракт с Минобороны и попросил направить его дело в военный суд. На заседании 10 октября Марченко заявил, что Момотов помог ему вернуть участок на Кубани, за что получил 30 миллионов рублей. Связь Марченко и Момотова объясняет решения волгоградских судов, которые отказались удовлетворить иски о незаконности возведения отелей Marton.

Генпрокуратура 23 сентября потребовала обратить в доход государства 97 объектов недвижимости, зарегистрированных на Андрея Марченко и его сына Ивана Марченко. Объекты расположены в девяти российских городах, в том числе на юге страны: 43 из них находятся в Краснодаре, 26 - в Ростове-на-Дону, 11 - в Волгограде, еще два - в Сочи. Также ведомство потребовало арестовать все движимое и недвижимое имущество Марченко и членов его семьи, а также председателя Совета судей Виктора Момотова и других лиц, всего в списке 22 человека. В иске Генпрокуратуры говорится, что Момотов фактически был совладельцем зарегистрированной на Марченко сети отелей, несмотря на запрет для судей заниматься предпринимательской деятельностью. Марченко в тексте иска назван "краснодарским представителем криминалитета".

Адвокат Марина Агальцова считает, что призыв защиты к мировому соглашению в данной ситуации выглядит нелепо.

"Если Генпрокуратура пошла с таким иском <об изъятии имущества>, то вероятность удовлетворения составляет практически 100%. А мировое, это когда и вашим, и нашим. Прокуратура же, скорее всего, знает, что ей удовлетворят это исковое заявление. Конечно, мировое было бы очень выгодно для Момотова с точки зрения закона и с точки зрения, можно сказать, политической. Потому что не будет судебного решения об изъятии. Но кажется, что здесь мировое абсолютно невозможно", - сказала Агальцова.

Вероятно, адвокаты Момотова хотят заключить досудебное соглашение, предположил адвокат Абусупьян Гайтаев.

"Такое соглашение заключается с прокуратурой. Но досудебное соглашение означает полное признание вины. Естественно, там никакого освобождения быть не может. Есть определенный предел, выше которого не может быть назначено наказание. В этом соглашении конкретно оговариваются все пункты, которые подследственный должен выполнить. После этого дело выделяют в отдельное производство, и суд проводится в особом порядке суде, без допросов, без прений, в особом порядке прокуратура запрашивает какое-то наказание", - сказал он.

Говоря о требовании Марченко, адвокат отметил, что у некоторых людей существует мнение, что военные суды более объективны, особенно в отношении военнослужащих.

"У меня был один подзащитный, который никак не мог под юрисдикцию военного суда попасть, но очень этого хотел, так как решил, что военный суд вроде как объективный", - пояснил Гайтаев.

Но, по его словам, невозможно выбрать военный суд для рассмотрения по собственному желанию.

"Если он <Марченко >бывший военный, то, в принципе, он может попасть под военный суд", - указал Гайтаев

Адвокат Тимофей Широков также считает, что шанс попасть под юрисдикцию военного суда у Марченко имеется.

"Вполне возможно, что преступление, вменяемое ему, совершено в период несения им военной службы. Если преступление совершено военнослужащим, то все укладывается. Потом еще остается открытым вопрос о законности комиссования", - сказал он.

Что касается, предположения о большей объективности военных судов, то это, по мнению адвоката, зависит от контингента подсудимых и характера преступления.

"Исходя из моей практики работы с военным судом, когда этот суд выступает в качестве "военно-полевого" суда по делам о терроризме, то есть когда судят "чужих" по тяжким и особо тяжким статьям, то все будет сурово по-военному. Хотя и в этом случае они стараются формально придерживаться буквы закона. Но если мы исходим из старых реалий (до СВО), то на тот момент у меня была пара дел, связанных с военным судом, именно в отношении военнослужащих. На мой взгляд, судьи были очень лояльны. В то же время Марченко недолго числился военнослужащим, и к тому же судят его за крупное мошенничество, возможен вариант, что военные судьи это воспримут негативно", - пояснил Широков.

Говоря о пожелании Момотова заключить "мировое соглашение", он отметил, что это никак не может освободить того от уголовного наказания.

"В общем порядке, конечно, компенсация ущерба влечет смягчение вины. То есть это смягчающие обстоятельства. Может, он на это рассчитывает. Но это не влечет освобождение от уголовной ответственности, если у него там тяжкая статья", - указал Широков.

Как следует из сообщений ТАСС с заседания Останкинского суда, где идет процесс по изъятию имущества Момотова, 10 октября секретный свидетель заявил, что судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов помогал основателю сети отелей "Мартон" Андрею Марченко фиктивно участвовать в СВО. "Какой-то человек <...> помог Марченко. Сделано было таким образом, что Марченко на два дня выехал на какой-то полигон, после чего числился на СВО. Но по факту он находился в Краснодаре. А познакомился он с этим человеком с помощью Момотова, они ходили в поход куда-то в горы и там познакомились", - заявил свидетель.

Как было озвучено в ходе заседания, секретный свидетель ранее работал менеджером одного из отелей "Мартон". В суде его голос был изменен, он был допрошен по видеосвязи в Краснодаре. По словам секретного свидетеля, Марченко из-за решения фиктивно участвовать в СВО не летал на самолетах, поскольку опасался, что тогда обман вскроется. "Могу только одно сказать. Формально Марченко был на СВО, на самом деле находился в Краснодаре. И у него еще был документ, подтверждающий, что он якобы доставляет гуманитарную помощь в [зону] СВО", - сказал свидетель.