Генпрокуратура связала Момотова с проституцией в отелях Marton

Виктор Момотов, который с 2016 года возглавлял Совет судей России, подал заявление об отставке с этого поста на фоне судебного разбирательства по иску Генпрокуратуры о конфискации его имущества. Ведомство настаивает, что статус Момотова был прикрытием для нелегальной деятельности отелей Marton.

Как писал "Кавказский узел", Высшая квалификационная коллегия судей РФ 27 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда России, председателя Совета судей Виктора Момотова на основании его заявления об отставке. Момотов подал в отставку после того, как стал ответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества, часть которого находится в регионах ЮФО. Соответчиками по иску проходят владелец сети отелей Marton Андрей Марченко и его сын Иван, оба в сентябре были арестованы в Краснодаре.

Генпрокуратура 23 сентября потребовала обратить в доход государства 97 объектов недвижимости, зарегистрированных на Андрея Марченко и его сына Ивана Марченко. Объекты расположены в девяти российских городах, в том числе на юге страны: 43 из них находятся в Краснодаре, 26 - в Ростове-на-Дону, 11 - в Волгограде, еще два - в Сочи. Также ведомство потребовало арестовать все движимое и недвижимое имущество Марченко и членов его семьи, а также председателя Совета судей Виктора Момотова и других лиц, всего в списке 22 человека. В иске Генпрокуратуры говорится, что Момотов фактически был совладельцем зарегистрированной на Марченко сети отелей, несмотря на запрет для судей заниматься предпринимательской деятельностью. Марченко в тексте иска назван "краснодарским представителем криминалитета".

Виктор Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей 8 октября, в день, когда суд в Москве начал рассматривать иск Генпрокуратуры к Момотову и Марченко. Отставку Момотова должен утвердить совет, но с сайта этого органа его имя уже убрано, сообщил со ссылкой на источники РБК.

Представитель Генпрокуратуры на заседании в Останкинском райсуде 8 октября заявил, что судейский статус Момотова был прикрытием для незаконной деятельности в отелях сети Marton, созданной при его непосредственном участии. Ведомство располагает подтверждением, что в этих отелях сдавались почасовые комнаты и был организован нелегальный сервис интим-услуг, передал ТАСС.

По данным Генпрокуратуры, Момотов имел деловые и дружеские отношения с бывшими бенефициарами концерна "Покровский" Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым, которые находятся в международном розыске. Также прокурор заявил, что назначение Момотова на пост судьи Верховного суда пролоббировал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, у которого в августе были конфискованы активы на 13 млрд рублей. В конце сентября Чернов был обвинен в захвате сельхозкооператива кооператива "Дмитриевский".

Адвокат Момотова в начале заседания просил закрыть процесс, но это ходатайство отклонили. Сам Момотов, выступая в суде, отверг все обвинения: заявил, что никогда не занимался предпринимательством, а с Марченко знаком лишь потому, что они жили по соседству. “Этот иск стал просто ударом, в том числе по состоянию здоровья. Просто перечеркнута моя жизнь”, - цитирует его слова “Газета.Ру”.

В результате адвокат Момотова Никита Филиппов попросил перенести на несколько дней, чтобы изучить материалы судебного дела и попытаться заключить мировое соглашение. Следующее заседание назначено на 10 сентября.