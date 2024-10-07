Обвинение запросило реальные сроки для фигурантов дела концерна "Покровский"

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В ходе прений в московском суде прокуроры запросили сроки от 10 до 14 лет для фигурантов дела концерна "Покровский", которые обвиняются в вымогательстве и подкупе свидетелей в Ростовской области и на Кубани.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2021 года были задержаны сотрудничающие с концерном "Покровский" юристы Генрих Хачатуров, Владислав Бражников и Александр Войналович, а также заместитель директора ООО "Агрокомплекс "Кущевский" Александр Глазырин. В отношении них центральным аппаратом СКР возбуждено уголовное дело о вымогательстве, а также о подкупе или принуждении к даче показаний. Фигурантами уголовного дела также являются директор концерна и его основной владелец Андрей Коровайко и его партнер Аркадий Чебанов. Глава службы безопасности "Покровского" Сергей Ечкалов был объявлен в федеральный розыск, он был задержан в Ростове-на-Дону в ноябре 2022 года.

В Преображенском суде Москвы завершились прения по делу юристов Генриха Хачатурова, Владислава Бражникова и Александра Войналовича, которые сотрудничали с концерном "Покровский", и сотрудников подконтрольных концерну компаний Александра Глазырина и Геннадия Родионова, пишет сегодня, 7 октября "Коммерсант".

Все фигуранты дела обвиняются в вымогательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (часть 3 статьи 163 УК РФ), и подкупе свидетелей в составе группы (часть 4 статьи 309 УК РФ).

Прокуроры на прениях попросили признать всех фигурантов дела виновным и назначить им наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 до 14 лет, а также штрафы от миллиона до 4,3 миллиона рублей. Адвокаты же заявили, что следствие так и не смогло установить связь между обвиняемыми и бывшими бенефициарами концерна "Покровский" Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым, которые находятся в розыске. Кроме того, защита заявила, что подзащитные исполняли свою работу по взысканию задолженности, а обвинения в угрозе насилия являются оговором со стороны потерпевших.

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