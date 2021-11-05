Атмосфера страха сохранилась в Кущевской спустя годы после суда над бандой Цапков

05 ноября 2021, 20:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родные погибших в 11-ю годовщину трагедии в станице Кущевской почтили их память, рассказала родственница погибшего в "кущевской резне" бизнесмена Сервера Аметова. На смену Цапкам в Кущевский район пришел концерн "Покровский", который несколько лет держал в страхе станицу, указал журналист Евгений Михайлов.

Как писал "Кавказский узел", в десятую годовщину "Кущевской резни" сотни человек собрались на панихиду в станице Кущевской, чтобы почтить память погибших. Спустя 11 лет после трагедии, которая дала ход расследованиям в отношении банды Цапка, расследование событий в Кущевской и дележ наследия Цапков продолжается. Концерну "Покровский" удалось устранить конкурентов в борьбе за принадлежавшие банде Цапков земли, однако теперь сотрудники и владельцы концерна подверглись уголовному преследованию.

4 ноября 2010 года в доме кущевского фермера Сервера Аметова произошло массовое убийство, с которого началось расследование дела банды Сергея Цапка. Причиной нападения на усадьбу Аметова послужило желание Цапка отомстить за смерть своего брата Николая, убитого в 2002 году. Жертвами жестокого убийства стали 12 человек, в том числе четверо детей. Члены банды приговорены к длительным срокам заключения, сам Сергей Цапок умер в тюрьме, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Дело банды Цапка".

Родственники почтили память жертв "Кущевской резни"

Ежегодно родственники убитых приезжают на местное кущевское кладбище, чтобы почтить память бизнесмена Сервера Аметова и его семьи, в 11-ю годовщину убийства 12 человек родственники также собрались на кладбище. В станице остались жить сын и дочь Аметова, которые продолжают сельскохозяйственный бизнес отца, в Кущевской также живет мать убитой невестки Аметова, остальные родственники погибших продали свое имущество и уехали, об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщила родственница Сервера Аметова.

По ее словам, родственники ростовского бизнесмена Владимира Мироненко и его семьи, которые оказались 4 ноября 2010 года в гостях у Аметовых и также были зверски убиты, посетили могилы на Северном кладбище Ростова-на-Дону, где похоронен сам Мироненко, его жена, двое дочерей, тесть и теща.

Влияние на расследование экономической деятельности Цапков мог оказывать концерн "Покровский"

В конце октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК Денису Колесникову доложить о ходе расследования дела Федора Стрельцова, который, как полагает следствие, на протяжении ряда лет совершал экономические и уголовные преступления в отношении предпринимателей Краснодарского края и Ростовской области. Причиненный гражданам ущерб оценивается более чем в 1 миллиард рублей. Стрельцов находится в международном розыске. Также глава СКР поставил на контроль и дело об убийстве главы администрации муниципального округа "Кущевский район" Бориса Москвича в январе 2002 года, сообщил 26 октября "Интерфакс".

Журналист Евгений Михайлов шесть лет занимается журналистским расследованием деятельности концерна "Покровский" и публикует свои выводы на YouTube-канале "Журналистские расследования Евгения Михайлова". По его словам, арест юристов концерна "Покровский" и возбуждение уголовного дела в отношении находящихся в розыске владельца концерна Андрея Коровайко и его партнера Аркадия Чебанова о вымогательстве, мошенничестве, заведомо ложном доносе и принуждении к даче показаний в октябре еще ничего глобально не изменил, но "по рейдерам нанесен ощутимый удар".

6 апреля в Москве были задержаны сотрудничающие с концерном "Покровский" юристы Генрих Хачатуров, Владислав Бражников и Александр Войналович, а также заместитель директора ООО "Агрокомплекс "Кущевский" Александр Глазырин. В отношении них центральным аппаратом СКР возбуждено уголовное дело о вымогательстве, а также о подкупе или принуждении к даче показаний. Ареста избежал начальник службы безопасности концерна Сергей Ечкалов — он объявлен в федеральный розыск. Фигурантами уголовного дела также являются директор концерна и его основной владелец Андрей Коровайко и его партнер Аркадий Чебанов. Однако они пока не задержаны, сообщила 14 сентября "Новая газета".

"Тот же Федор Стрельцов, которого все время в СМИ называли главным цапковским человеком, признан потерпевшим. ГУ МВД России по Северо-Кавказскому округу возбуждено уголовное дело по захвату его предприятия концерном "Покровский", не самим концерном, а его аффилированными структурами. Мы видим, какой разворот был по Стришней, ранее их всех называли членами банды Цапков", — рассказал Михайлов. Он сообщил, что сейчас по этой теме готовит большой сюжет, в котором планирует рассказать о том, как топ-менеджер концерна Сергей Ечкалов спланировал определенную схему, в рамках которой они вышли на связь с мордовской колонией, где Владимир Алексеев отбывает пожизненный срок. После этого он начал давать интервью СМИ, где указал на то, что Федор Стрельцов и Наталья Стришняя участвовали в разных преступлениях, в том числе они имели отношение к убийству главы Кущевского района Бориса Москвича, который был расстрелян в 2002 году, сообщил журналист.

"Все обвинения, которые сыпались на Федора Стрельцова, Стришнюю и других, основаны в последние полтора года именно на так называемом признании Вовы "Беспредела" (кличка Владимира Алексеева. — Прим. "Кавказского узла"). Стришняя освобождена от ответственности, Фёдор Стрельцов признан пострадавшим. Сколько там людей сидит по заказу "покровских", я их лично знал всех. Они все осуждены по заказу, и, я думаю, что дело идет к реабилитации", — рассказал Михайлов.

Группировка Цапка завладела большими земельными угодьями на Кубани, борьба за которые продолжилась и после разгрома банды. В конфликт вовлечены компании, связанные с силовыми структурами, и местные фермеры, говорилось в расследовании проекта ROMB, опубликованном в ноябре 2018 года.

Он считает, что идет информационная война, и проигрывают ее "покровские". "Я думаю, центральный аппарат (Следкома) подбирается именно к Следственному комитету (в Краснодарском крае) на разных уровнях, который, по моему мнению, был ангажирован концерном "Покровский". Есть подтверждение этому, и это я опубликую, о личных контактах арестованного Хачатурова с теми или иными лицами Следственного комитета", — рассказал Михайлов. Он уверен, что все уголовные дела по Кущевке были запущены по заявлениям конкурсного управляющего, вместо которого по доверенности действовал Сергей Ечкалов. По словам Михайлова, предприниматели, которые заявили о том, что пострадали от действий Цапка, через суды взыскивают деньги, на самом деле пострадавшими не являются. Они также участвовали в схемах отъема земель и запугивании людей, неугодных "покровским", указал журналист.

"Я начал работать по "покровским" с 2016 года, я тогда писал о "Тракторном марше". Люди были обмануты, и деньги на организацию маршей поступали с личного счета Ечкалова. Организованы "Тракторные марши" были вроде бы "по справедливости". Но сначала начали кричать, что "покровские" — рейдеры, а потом, когда пошли переводы, "Тракторные марши" резко стали проводить против других лиц", — рассказал Михайлов.

Полевой стан фермера Олега Петрова в станице Казанской 28 марта 2017 года должен был стать точкой старта протестного "Тракторного марша" на Москву, которым кубанские фермеры хотели привлечь внимание к проблеме рейдерства в крае. После срыва акции в доме Петрова прошел обыск, а сам он был арестован. В августе 2017 года уголовное преследование Петрова было прекращено. В июне 2020 года следствие возобновило дело о мошенничестве против кубанского фермера Олега Петрова. Он и еще один лидер "Тракторного марша", Николай Маслов, связали это с борьбой за возвращение земель, доставшихся крупным агрохолдингам. Маслов заявил, что его дом и сельхозтехнику пытались поджечь.

Он считает, что когда в Кущевку пришли "покровские", они стали "теми же Цапками", но действовали не так открыто, а через силовые структуры. И всех, кто когда-либо соприкасался с Цапками по бизнесу, стали обвинять в соучастии в их преступлениях.

"Играли на этом, если он сотрудничал с Цапками, давайте мы его "запарафиним". Платились деньги, писались заявления, и на местном уровне начинались разбирательства. Приезжали, забирали урожай, арестовывали людей. Та же Мартынова, ее, слава Богу не назвали членом банды Цапков, но основными свидетелями по ее делу были Коровайко и Чабанов, они давали деньги для взяток, а в итоге их (людей, сотрудничавших с Цапками) и посадили за подкуп", — рассказал Михайлов.

7 декабря 2018 года суд признал бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову виновной в мошенничестве и назначил ей семь лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей. Защита подала жалобу на приговор суда. В феврале 2019 года Верховный суд не удовлетворил жалобу адвоката на приговор Светлане Мартыновой, а в декабре 2020 года Коллегия Верховного суда России отказала в оспаривании приговора. По версии обвинения, судья предложила двум предпринимателям помочь приобрести земли в Кущевском районе, принадлежащие фирме Надежды Цапок, и получила за эти услуги более 40 миллионов рублей. Защита потребовала оправдать судью, заявив о фальсификации доказательств по делу. В июне Мартынова созналась в передаче пяти миллионов рублей судьям Кущевского райсуда за вынесение решения по делу об отчуждении земель у Надежды Цапок более 5 тысяч гектаров земли.

Имущество семьи судьи Светланы Мартыновой, судьи, которая рассматривала дело Цапков, арестовано уже несколько лет. Ее семья живет фактически в нищете, отметил Михайлов. "Арестовано имущество ее отца, который был раньше председателем колхоза, и у него было много активов. Можно было бы только один кусок из десятков наделов продать и закрыть весь долг, который предъявлялся Мартыновой. Но этого не сделано. Было арестовано все, они даже снимали половину пенсии ее брата-инвалида", — рассказал Михайлов.

Агрокомплексы "Кущевский" и "Слава Кубани" фактически перешли концерну, говорит журналист. По его словам, с помощью ложных доносов, подачи исков за границу были выведены активы на сотни миллионов рублей. Михайлов уверен, что вся империя "Покровского" построена на рейдерских захватах предприятий на юге России, и коррумпированность судей и силовых органов им в этом помогала.

"Мое мнение — это не последние уголовные дела. Заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть действительно взялся, одобрен новый председатель Кущевского суда, это колоссальный удар по коррупционной составляющей этого суда. Есть реальные уголовные дела, и народ начинает говорить. Они же все запуганы, и сейчас все, кого принуждали к даче ложных показаний, начали говорить правду, как их запугивали, начали передавать записи разговоров, люди страховались при встрече с представителями "Покровского", хранили записи и ждали хороших времен", — заявил Михайлов. Он уверен, что хорошие времена уже наступили. Большая роль в этом принадлежит Андрею Кикотю, который курирует в Генпрокуратуре СКФО и ЮФО, благодаря ему возбуждены уголовные дела на руководство и юристов концерна, заключил Михайлов.

"Кавказский узел" публикует новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня".