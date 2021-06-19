19 июня 2021, 22:02

Цеповяз и Стришняя заподозрены по делу об убийстве главы Кущевского района

Возобновлено расследование дела об убийстве в 2002 году главы администрации Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича. Следствие считает организаторами убийства члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза и его бывшую жену Наталью Стришнюю, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", Вячеслав Цеповяз был признан виновным по делу об убийстве бандой Цапка 12 человек в ноябре 2010 года в станице Кущёвской Краснодарского края. Его приговорили к 20 годам колонии. В марте 2020 года он был обвинен и по делу о вымогательстве 77 миллионов рублей у кубанского предпринимателя. Обвиняемой по этому делу проходит и бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя. По версии следствия, в 2010 году Наталья и Иван Стришние совместно с бизнесменом Федором Стрельцовым, который находится в международном розыске, заставили собственника агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 77 миллионов рублей.

Вячеслав Цеповяз отбывал наказание в Амурской области, но после публикации в СМИ свидетельств о комфортной жизни в заключении его перевели в Хабаровск. В июле 2019 года начальник колонии в Амурской области и его заместитель были обвинены в превышении полномочий.

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя стали подозреваемыми в деле об убийстве главы администрации Кущевского района Краснодарского края Бориса Москвича, совершенном в 2002 году, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. "Один из членов банды Цапков дал показания против Цеповяза и его бывшей жены, согласно которым они причастны к убийству главы администрации Кущевского района Бориса Москвича. Расследование уголовного дела возобновлено, - рассказал он.

По версии следствия, Бориса Москвича убили после того, как он отказался сотрудничать с бандой Цапков. Источник уточнил, что Цеповяз и Стришняя считаются одними из организаторов убийства, а непосредственным исполнителем стал киллер банды Виталий Иванов, покончивший с собой в СИЗО, передал сегодня ТАСС.

Проверку в отношении Вячеслава Цеповяза и Натальи Стришней начало кубанское управление Следкома, сообщило со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах РИА "Новости". "Признательные показания, послужившие основанием для возобновления расследования, дал Владимир Алексеев по кличке Вова Беспредел. Он сообщил следователям, что за убийством стоит Сергей Цапок и семья Вячеслава Цеповяза", - сказал он.

По его словам, Цеповяз аккумулировал деньги банды Цапка на предприятии "Слава Кубани", а Стришняя вкладывалась в химчистки. Большую часть денег они выводили за рубеж и вкладывали в недвижимость. Москвич перед смертью начал угрожать банде проверками связанных с ними предприятий, говорится в публикации.

На сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, по состоянию на 22.02 мск 19 июня, нет информации о возобновлении расследования дела об убийстве Бориса Москвича.

"Кавказский узел" публикует новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Дело банды Цапка".

Примечание:

"Ростовская судья признала причастность ко взятке по делу Цапков", "Адвокаты потерпевших указали следствию на источники доходов банды Цапка", "Надежда Цапок предложила юристам 250 миллионов за возврат сельхозугодий".

Автор: "Кавказский узел"

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