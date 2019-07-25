Руководство колонии обвинено в превышении полномочий из-за привилегий Цеповяза

25 июля 2019, 18:49

Начальник колонии в Амурской области и его заместитель обвинены в превышении полномочий за создание особых условий для осужденного по делу о "Кущёвской резне" Вячеслава Цеповяза.

Как писал "Кавказский узел", после публикации в соцсетях и СМИ серии фото и видео из исправительной колонии в Амурской области, где отбывал наказание Цеповяз, там начались проверки. Начальник областного управления ФСИН привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, а начальник колонии был уволен по выслуге лет. 17 января прокуратура сообщила об уголовном деле в отношении сотрудников колонии, которые, как считает следствие, принимали подарки от осужденных.

На фото, обнародованных в ноябре 2018 года, Цеповяз позирует в тюремной одежде у мангала с шашлыками, с красной икрой и крабами на столе, с мобильным телефоном в руках. УФСИН по Амурской области признало подлинность этих снимков, указав, что они были сделаны в 2015 году. Позже, в декабре 2018 года, были опубликованы фотографии с Вячеславом Цеповязом в хоккейной форме за празднично накрытыми столами.

Обвинения начальнику колонии и его заместителю были предъявлены 10 июля, сообщил сегодня в эфире интернет-канала Генпрокуратуры представитель ведомства Александр Куренной. "Законность процессуальных решений проверяется", - процитировало Куренного РИА "Новости".

В одно производство с делом о привилегиях Цеповяза объединены уголовные дела о превышении должностных полномочий сотрудниками колонии, которые обеспечили трем осужденным дополнительные свидания с родственниками и незаконно пропускали на режимную территорию посторонних лиц, со ссылкой на Александра Куренного информировал сегодня "Росбалт".

По данным источника "Интерфакса", в середине января Цеповяза перевели из колонии в СИЗО Хабаровска.

Вячеслав Цеповяз был признан виновным по делу об убийстве бандой Цапка 12 человек в станице Кущёвской Краснодарского края. Его приговорили к 20 годам, трое из еще пяти осужденных получили пожизненные сроки.

"Кавказский узел" публикует информацию о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело банды Цапка".