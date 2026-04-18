Ужесточено обвинение вице-губернатору Кубани Миньковой
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Дело бывшей вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, обвиняемой в мошенничестве, поступило в суд. Следователи дополнили обвинение экс-чиновнице статьей о легализации имущества, полученного в результате преступления.
Как писал "Кавказский узел", в январе силовики задержали бывшую замгубернатора Кубани Анну Минькову. Она обвинена в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ; предусматривает до 10 лет лишения свободы).
По данным издания 93.ru, обыски у Миньковой были связаны со строительством за 2 миллиарда рублей дома для инвалидов в хуторе Новонекрасовском. Учреждение на 150 мест возводили с 2023 года по нацпроекту "Демография". Стройку курировала Анна Минькова, которая на тот момент была вице-губернатором. При этом объект было решено возвести на непригодном для этого участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями.
В окончательную редакцию обвинительного заключения по уголовному делу Анны Миньковой включена статья УК РФ о легализации денежных средств или имущества, приобретенных в результате совершения преступления, сообщило 17 апреля ТАСС.
Согласно карточке дела на сайте Ленинского райсуда Краснодара, Анна Минькова обвинена по статье 159 (мошенничество) и пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Эта часть статьи 174.1 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.
Карточка дела обновлена 17 апреля. В ней указано, что дело поступило в суд 9 апреля. 16 апреля заседание не состоялось из-за неявки свидетелей, следующее заседание намечено на 14 мск 20 апреля.
Напомним, в феврале Генпрокуратура подала иск об обращении имущества Миньковой в доход государства. 8 апреля суд в Краснодаре удовлетворил иск, постановив изъять имущество Миньковой и ее родственников. Рыночная стоимость активов, которые обращаются в доход государства, превышает 338 миллионов рублей.
