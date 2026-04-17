

20:06, 17 апреля 2026

Житель Сочи осужден за пропаганду экстремистской идеологии в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре приговорил к сроку в колонии строгого режима сочинца Бичико Пруидзе, признав его участником экстремистской организации. 

Дело об участии в экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК России предусматривает от двух до шести лет заключения) было возбуждено по материалам кубанского управления ФСБ. Сотрудники этого ведомства задержали Пруидзе, когда он был на свободе, хотя дело касалось его пребывания в СИЗО-1 Краснодара. 

Пруидзе был задержан группой вооруженных силовиков в доме, следует из оперативной записи управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Мужчину вытащили из постели в нижнем белье и положили лицом в пол. На вопрос силовика, знает ли он, за что задержан, Пруидзе эмоционально ответил: “Нет!”. Он также спрашивал сотрудников ФСБ: “А что случилось?”. 

Согласно версии обвинения, с 13 апреля 2023 года по 27 февраля 2024 года Пруидзе “насаждал криминальную идеологию” в следственном изоляторе, распространял среди заключенных “криминальные традиции” и “пропагандировал асоциальное поведение” и “воровские” своды правил”. 

“Культивировал устои тюремной жизни, а также высказывался в поддержку “А.У.Е.”*, деятельность которой признана экстремистской”, - сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. 

Приговор Пруидзе вынес Октябрьский райсуд Краснодара. С учетом того, что мужчина ранее уже был осужден Центральным райсудом Сочи по другому делу, ему назначено пять лет и восемь месяцев строгого режима.

"Кавказский узел" также писал, что Абинский районный суд Краснодарского края назначил штраф в тысячу рублей местному жителю Ивану Кажану за демонстрацию экстремистской символики. Это дело стало первым известным в России наказанием за контент в государственном мессенджере "Maкс". По версии суда, Кажан разместил там символику АУЕ*. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

