Кавказский узел

18:46, 16 апреля 2026

Задержано более десятка сторонников партии "Сильная Армения"

Член партии "Сильная Армения" Асмик Амирзадян. Фото: https://www.aysor.am/ru/news

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более десятка сторонников партии "Сильная Армения" задержано по обвинению в даче и получении избирательных взяток.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ереване приступил к рассмотрению дела лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Защита попросила освободить подсудимого из-под домашнего ареста для подготовки к июньским парламентским выборам.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор. 16 января Карапетяна доставили в уголовно-исправительное учреждение из больницы, где он лечился, но позднее суд отказался ужесточить меру пресечения Карапетяну и оставил его под домашним арестом. 18 января предприниматель был освобожден из изолятора.

По данным Антикоррупционного комитета Армении, с утра 16 апреля правоохранительные органы провели обыски в офисах и домах членов партии "Сильная Армения" в городе Арташат, после чего были произведены задержания, сообщило сегодня издание News.am.

Члену партии "Сильная Армения" Асмику Амирзадяну предъявлено обвинение, обсуждается вопрос о мере пресечения. Об этом заявила в беседе с журналистами у здания Антикоррупционного комитета адвокат Лусине Мартиросян.

"Я поднялась к своей подзащитной Асмик Амирзадян, но у меня нет никакой информации по остальной части, в каком состоянии находится процесс. Мы позвонили защитнику прав человека, на горячую линию Антикоррупционного комитета и попросили устранить данное нарушение и обеспечить нашу незамедлительную вовлеченность. Сама Амирзадян обвинение не признает. У нее пять усыновленных несовершеннолетних детей, надеюсь, что это будет учтено", - заявила адвокат.

В четверг утром ряд членов и сторонников оппозиционной партии "Сильная Армения", а также одна женщина из ее предвыборного списка были подвергнуты приводу, сообщила член совета партии Гоар Мелоян в прямом эфире на своей странице в Facebook*.

"Снова с утра проводятся обыски в отношении нашей партии. Приводу подвергнуты наши сторонники и одна женщина из нашего предвыборного списка. Вызывает крайнее беспокойство то, что под удар попадают женщины. Однако мы уже показали и армянский народ показал, что, когда пытаются изолировать одного человека от борьбы за защиту Родины, вместо одного в наши ряды приходят десять", - процитировало слова Мелоян издание "Новости-Армения".

По ее словам, представители партии направляются к Антикоррупционному комитету, при этом правоохранительные органы, как утверждается, ограничивают доступ адвокатов.

В свою очередь пресс-секретарь партии "Сильная Армения" Марианна Каграмян сообщила журналистам, что приводу уже подвергнуты 15 человек. "В отношении одного лица выдвинуто обвинение якобы на основании запрета на благотворительную деятельность", - сказала Каграмян.

Напомним, партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения" объявила о намерении участвовать в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но он не может участвовать в выборах в соответствии с законодательством, указали армянские политологи.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
18:01, 16 апреля 2026
Суд изъял у Магомеда Каитова более 80 подстанций в Дагестане
04:23, 16 апреля 2026
Ужесточен приговор по делу о гибели людей на насосной станции в Волгограде
21:31, 15 апреля 2026
В заблокированное снегом село Бежта в Дагестане доставили продукты и топливо
19:51, 15 апреля 2026
Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части
17:37, 15 апреля 2026
Пограничник погиб при сходе лавины в Цумадинском районе
13:00, 15 апреля 2026
Комбатант из Ингушетии убит в военной операции
Все события дня
Новости
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.ру
01:29, 16 апреля 2026
Часть арестантов в СИЗО Таганрога прекратила голодовку
Самвел Карапетян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:03, 15 апреля 2026
Защита призвала освободить Карапетяна из-под домашнего ареста
Оружие и каска. Фото: https://armeniatoday.news/armed-forces-ru/716166/
07:11, 15 апреля 2026
Смерть солдата в Армении обернулась уголовным делом
Съезд. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:33, 14 апреля 2026
Участники конгресса в Париже призвали армян выступить против действующей власти
Деревня в Армении. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
22:57, 12 апреля 2026
Повышение суммы жилищных сертификатов в Армении не решило проблему с жильем для беженцев
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Очистка птиц от нефтепродуктов. 16 апреля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15708
16 апреля 2026, 19:40
Свыше 650 птиц в нефтепродуктах доставлены волонтерам в Анапе

Дахадаевский район. Фото: https://t.me/dahad05/1700
16 апреля 2026, 15:14
178 человек эвакуированы из-за оползней в горном районе Дагестана

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 апреля 2026, 10:15
Госпитализированы двое пострадавших после налета БПЛА в Туапсе

Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.ру
16 апреля 2026, 01:29
Часть арестантов в СИЗО Таганрога прекратила голодовку

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
