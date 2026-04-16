Задержано более десятка сторонников партии "Сильная Армения"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более десятка сторонников партии "Сильная Армения" задержано по обвинению в даче и получении избирательных взяток.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ереване приступил к рассмотрению дела лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Защита попросила освободить подсудимого из-под домашнего ареста для подготовки к июньским парламентским выборам.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор. 16 января Карапетяна доставили в уголовно-исправительное учреждение из больницы, где он лечился, но позднее суд отказался ужесточить меру пресечения Карапетяну и оставил его под домашним арестом. 18 января предприниматель был освобожден из изолятора.

По данным Антикоррупционного комитета Армении, с утра 16 апреля правоохранительные органы провели обыски в офисах и домах членов партии "Сильная Армения" в городе Арташат, после чего были произведены задержания, сообщило сегодня издание News.am.

Члену партии "Сильная Армения" Асмику Амирзадяну предъявлено обвинение, обсуждается вопрос о мере пресечения. Об этом заявила в беседе с журналистами у здания Антикоррупционного комитета адвокат Лусине Мартиросян.

"Я поднялась к своей подзащитной Асмик Амирзадян, но у меня нет никакой информации по остальной части, в каком состоянии находится процесс. Мы позвонили защитнику прав человека, на горячую линию Антикоррупционного комитета и попросили устранить данное нарушение и обеспечить нашу незамедлительную вовлеченность. Сама Амирзадян обвинение не признает. У нее пять усыновленных несовершеннолетних детей, надеюсь, что это будет учтено", - заявила адвокат.

В четверг утром ряд членов и сторонников оппозиционной партии "Сильная Армения", а также одна женщина из ее предвыборного списка были подвергнуты приводу, сообщила член совета партии Гоар Мелоян в прямом эфире на своей странице в Facebook*.

"Снова с утра проводятся обыски в отношении нашей партии. Приводу подвергнуты наши сторонники и одна женщина из нашего предвыборного списка. Вызывает крайнее беспокойство то, что под удар попадают женщины. Однако мы уже показали и армянский народ показал, что, когда пытаются изолировать одного человека от борьбы за защиту Родины, вместо одного в наши ряды приходят десять", - процитировало слова Мелоян издание "Новости-Армения".

По ее словам, представители партии направляются к Антикоррупционному комитету, при этом правоохранительные органы, как утверждается, ограничивают доступ адвокатов.

В свою очередь пресс-секретарь партии "Сильная Армения" Марианна Каграмян сообщила журналистам, что приводу уже подвергнуты 15 человек. "В отношении одного лица выдвинуто обвинение якобы на основании запрета на благотворительную деятельность", - сказала Каграмян.

Напомним, партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения" объявила о намерении участвовать в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но он не может участвовать в выборах в соответствии с законодательством, указали армянские политологи.

