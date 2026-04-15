Смерть солдата в Армении обернулась уголовным делом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Нарек Акопян погиб в Армении от огнестрельного ранения. Расследование инцидента начато по статье о доведении до суицида.

Как писал "Кавказский узел", доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%, заявили в октябре 2024 года правозащитники. Они призвали государство уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии.

В Армении 14 апреля погиб военнослужащий Нарек Акопян, для выяснения обстоятельств инцидента начато расследование, сообщает "Новости-Армения" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Арама Торосяна.

По данным СМИ, инцидент произошел на полигоне одной из воинских частей, 19-летний Нарек Акопян получил огнестрельное ранение и скончался по дороге в военный госпиталь, пишет News.am.

Следственный комитет Армении начал расследование дела по части 1 статьи 523 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства), следователи назначили экспертизы, информирует издание.

Исследователи рассказали о небоевых потерях в силовых структурах Азербайджана Безвозвратные потери в силовых структурах Азербайджана в уходящем году составили 42 человека, все они умерли в небоевых условиях, отчитался Каспийский институт военных исследований.

Напомним, 3 апреля также стало известно, что на военном полигоне в Армавирской области произошел взрыв, в результате которого погиб 29-летний контрактник и получил ранения 39-летний военный. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности военного должностного лица, повлекшей смерть человека.

Рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

В феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване заявили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. При этом, по их словам, власти отказываются привлекать гражданских активистов к решению проблемы.

Двумя годами ранее, в феврале 2020 года, правозащитники констатировали, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.