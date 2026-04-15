07:11, 15 апреля 2026

Смерть солдата в Армении обернулась уголовным делом

Оружие и каска. Фото: https://armeniatoday.news/armed-forces-ru/716166/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Нарек Акопян погиб в Армении от огнестрельного ранения. Расследование инцидента начато по статье о доведении до суицида.

Как писал "Кавказский узел", доля небоевых потерь среди армянских военных выросла до 90%, заявили в октябре 2024 года правозащитники. Они призвали государство уделять больше внимания профилактике преступлений и суицидов в армии.

В Армении 14 апреля погиб военнослужащий Нарек Акопян, для выяснения обстоятельств инцидента начато расследование, сообщает "Новости-Армения" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Арама Торосяна.

По данным СМИ, инцидент произошел на полигоне одной из воинских частей, 19-летний Нарек Акопян получил огнестрельное ранение и скончался по дороге в военный госпиталь, пишет News.am.

Следственный комитет Армении начал расследование дела по части 1 статьи 523 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства), следователи назначили экспертизы, информирует издание.

Азербайджанские военнослужащие. Фото Азиза Каримова для
05:41 31.12.2025
Исследователи рассказали о небоевых потерях в силовых структурах Азербайджана
Безвозвратные потери в силовых структурах Азербайджана в уходящем году составили 42 человека, все они умерли в небоевых условиях, отчитался Каспийский институт военных исследований.

Напомним, 3 апреля также стало известно, что на военном полигоне в Армавирской области произошел взрыв, в результате которого погиб 29-летний контрактник и получил ранения 39-летний военный. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности военного должностного лица, повлекшей смерть человека.

Рост небоевых потерь среди военнослужащих неоднократно вызывал вопросы к властям Армении. Власти и омбудсмен должны заняться проблемой гибели военных в мирное время, заявили в ноябре 2023 года родители погибших солдат.

В феврале 2022 года участники дискуссии в Ереване заявили, что рост числа небоевых потерь в воинских частях говорит о системных проблемах в армянской армии. При этом, по их словам, власти отказываются привлекать гражданских активистов к решению проблемы.

Двумя годами ранее, в феврале 2020 года, правозащитники констатировали, что в вооруженных силах Армении укоренились принципы уголовной среды и атмосфера безнаказанности, которые способствуют неуставным отношениям.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Съезд. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:33, 14 апреля 2026
Участники конгресса в Париже призвали армян выступить против действующей власти
Деревня в Армении. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
22:57, 12 апреля 2026
Повышение суммы жилищных сертификатов в Армении не решило проблему с жильем для беженцев
Участники акции в поддержку Давида Минасяна. Скриншот фото Armenia Today от 12.04.26, https://t.me/armtoday/101657.
14:58, 12 апреля 2026
Участники акции в Ереване потребовали освободить Давида Минасяна
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:36, 9 апреля 2026
Подозреваемые в убийстве Айшат Баймурадовой объявлены в розыск в России
Следственный изолятор. Фото: Елена Синеок / Юга.Ру
01:55, 9 апреля 2026
Близкие заключенных таганрогского СИЗО опасаются за их здоровье
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Последние записи в блогах
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Фото
14:48, 29 марта 2026
Ветер с Апшерона
О странностях Азербайджана
Фото
08:48, 22 марта 2026
Ветер с Апшерона
ТМВ с Азербайджаном
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Новостройки в Нальчике. Кадр видео Александр Кравцов-Нальчик (Кабардино-Балкария) на YouTube
14 апреля 2026, 22:41
Власти Кабардино-Балкарии пообещали обеспечить жильем 180 сирот

Алина Джикаева. Фото: alina_djikaeva/Telegram
14 апреля 2026, 19:18
Главред проекта "Сапа" задержана после обысков во Владикавказе

Взрыв мины. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/site/video/308591
14 апреля 2026, 16:02
Сапер погиб при взрыве мины в Азербайджане

Пляж в Анапе. Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
14 апреля 2026, 13:08
Анапа опередила Сочи по числу бронирований туров на майские праздники

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше