Пашинян и Кочарян поделились с избирателями своими версиями прошлого

"Гражданский договор" и "Альянс Армения" в агитации 29 мая апеллировали к прошлому: партия Никола Пашиняна критиковала предшественников, а Роберт Кочарян вспоминал свои заслуги. "Сильная Армения" и "Процветающая Армения" пытались привлечь избирателей обещаниями благополучного будущего.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая предвыборная агитация армянских партий была сосредоточена вокруг нескольких ключевых тем, в числе которых государственность и День Республики, безопасность и внешняя политика. Для оппозиционных партий одним из ключевых моментов кампании стала критика Никола Пашиняна.

Агитация четырех ключевых политических сил Армении в предвыборной кампании в последние сутки была построена на напоминаниях о прошлом и обещаниях благополучного будущего, следует из данных политиков и партий на их страницах в Facebook*, а также публикаций армянских медиа. Так, политическая сила Никола Пашиняна прибегла к критике "тридцатилетней жадности" своих предшественников и связала с ними своего нового конкурента, а блок Роберта Кочаряна активно подчеркивал успехи его президентства, завершившегося 18 лет назад.

“Гражданский договор” объехал Тавушскую область

Правящая партия провела встречи в Тавушской и Котайкской областях Армении - в Артсваберде, Верхнем Кармирахпюре, Берде, Хагарцине, Дилижане и Иджеване. Никол Пашинян лично участвовал в нескольких агитационных поездках и публиковал видео встреч с жителями.

В соцсетях партия атаковала оппонентов, прямо указав на связи "Сильной Армении" с прежней властью. Представитель "Гражданского договора" Араик Арутюнян напомнил, что "отец Нарека Карапетяна возглавлял фракцию Республиканской партии и был начальником предвыборного штаба Сержа Саргсяна".

"Это старые люди с менталитетом, типичным для видных представителей Республиканской партии. Именно из-за этой жадности на протяжении 30 лет они давали кусок железа и требовали взамен чего-то огромного. Но мы сломили этот менталитет", - говорится в его публикации на партийной странице.

"Сильная Армения" анонсировала финальный митинг

Блок Самвела Карапетяна назначил на 3 июня массовую предвыборную акцию в Ереване. Сторонники этой политической силы планируют пройти маршем от церкви Святого Креста в Арабкире к площади Республики и там провести митинг. Лидер партии "Сильная Армения" Карапетян, которого соратники называют "будущим премьер-министром Армении", призвал граждан "стать частью перемен".

Параллельно партия Карапетяна провела встречи в Зейтуне и Абовяне. Во время митинга в Абовяне адвокат Арам Вардеванян, представлявший блок, обвинил правительство Пашиняна в отсутствии действий по решению экономических и социальных проблем граждан. Предстоящие выборы он назвал "судьбоносными".

"Наши предприниматели сегодня столкнулись с такими проблемами, которых в новейшей истории Армении еще никогда не было, а нынешняя власть не делает абсолютно ничего. Если бы вместо этих людей во главе Армении стоял Самвел Карапетян и его команда, то возникни у нашего предпринимателя хотя бы одна проблема - они бы весь мир перевернули, но решили бы вопрос своего гражданина, своего бизнесмена, создающего благосостояние", - заявил, в частности, Вардеванян.

Отдельным событием стала пресс-конференция кандидатки в депутаты от блока Гоар Мелоян, посвященная запуску проекта по защите конфиденциальности избирателей на выборах. Мелоян назвала записи, обнародованные Антикоррупционным комитетом в связи с делом о предвыборном подкупе, "позорным вмешательством" в деятельность ее политической силы. По словам кандидата, "Сильная Армения" не нуждается в подкупе избирателей и намерена "обратиться к международным партнерам" с жалобой. "Нас явно избрали мишенью", - цитирует ее слова Panorama.am.

"Альянс Армения" похвалил наследство Кочаряна

Блок "Альянс Армения" во главе со вторым президентом страны Робертом Кочаряном провел агитацию в Спитаке, Степанаване, Ванадзоре и Сюнике. На своей странице в соцсети политическая сила активно напоминала избирателям о прошлых заслугах своего лидера. "На каждом шагу в Спитаке встречаем здания, построенные во времена Роберта Кочаряна. После 7 июня будем строить снова", - говорится в одной из публикаций.

В вопросах безопасности Кочарян также ссылался на успехи собственного президентства. "Мы были настолько сильны, что Азербайджан никогда не осмеливался делать шаги на линию фронта. Не было ни одного серьезного инцидента средней или меньшей степени тяжести", - заявил он во время выступления.

Роберт Кочарян также обвинил действующее руководство Армении в предвыборной манипуляции с использованием вооруженных сил: военный парад с демонстрацией новых образцов вооружения и техники, который 28 мая прошел в Ереване, он сравнил с "предвыборным" парадом 1996 года. "Армия (ранее) использовалась в качестве пропагандистского инструмента в предвыборный период только в 1996 году, когда выборы проводились сразу после военного парада. Все вы знаете, чем закончились президентские выборы 1996 года", - заявил он.

В 1996 году президентские выборы в Армении сопровождались обвинениями в фальсификациях и массовыми протестами. Левон Тер-Петросян, получивший абсолютное большинство голосов, в результате ушел с поста досрочно в 1998 году, говорится в справке "Кавказского узла".

Вечером 29 мая на Общественном телевидении вышло интервью Кочаряна. На 30 мая блок анонсировал митинг в Аштараке, на 31 мая - в Ереване на площади Свободы.

"Процветающая Армения" сделала ставку на мегапроект

Гагик Царукян 29 мая провел встречу с однопартийцами в ереванском районе Ачапняк. В ходе этой встречи он прокомментировал слова Никола Пашиняна, который пообещал оппонентам длительные тюремные сроки и содержание в "клетках", но призвав журналистов "не концентрироваться на деструктивной риторике властей и перевести дискуссию в конструктивное русло". "Я никогда первым не начинаю, но если люди что-то говорят в наш адрес, то они всегда получают соразмерный ответ", - цитирует его слова News.am.

В социальных сетях "Процветающая Армения" сосредоточила фокус агитации на теме бедности. "Бедность - наш враг, и мы ее победим", - провозглашает один из агитационных роликов, опубликованных 29 мая на странице политической силы в соцсети.

Программа "Процветающей Армении" направлена на обеспечение мира, социальной справедливости и развития страны, ее лозунги: "Гарантированный мир, процветающая Армения, процветающая жизнь", следует из поста на странице Царукяна.

Партия также презентовала мегапроект "Атис" - строительство на одноименной горе статуи Христа и туристического комплекса "Ноев ковчег". Этот проект позиционируется как инструмент развития туризма и повышения узнаваемости Армении в мире.