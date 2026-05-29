×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:36, 29 мая 2026

Армянская сторона не нашла нарушений в пробах "Джермука"

Минеральная вода "Джермук". Фото: https://www.instagram.com/p/DXr2b_YFXab/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники введены Россельхознадзором с 30 мая.

Как писал "Кавказский узел",Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая - свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Остановку ввоза в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" Роспотребнадзор объяснил "временной санитарной мерой" из-за выявленного превышения содержания химических веществ, под запрет продажи попали 37 миллионов бутылок. Россельхознадзор объявил также о запрете на ввоз в Россию ряда коньяков и вин. Пашинян назвал такие запреты обычной практикой, представители оппозиции увидели в действиях России политический подтекст.

Новые партии "Джермука" заблокированы в России

Роспотребнадзор направил дополнительное поручение оператору государственной системы маркировки «Честный знак» о приостановке реализации на территории Российской Федерации 64,5 млн единиц минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды «Джермук». Поручение о блокировке новых партии действует с 28 мая 2026 года до дополнительного уведомления.
 
"Основанием для поручения стали нарушения производителем обязательных требований законодательства о техническом регулировании В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната – иона, хлоридов и сульфатов. Это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье",- сообщило ведомство, добавив, что с начала 2026 года по поручению Роспотребнадзора оператором государственной системы маркировки «Честный знак» уже заблокировала реализацию 38,4 млн единиц бутилированной воды «Джермук».

Проверка в Армении не нашла отклонение в составе минералки

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов прокомментировал агентству «АРКА» приостановку реализации в РФ 64,5 млн единиц воды «Джермук».

«Регулятор провел отбор проб «Джермука». По результатам лабораторной экспертизы отклонений выявлено не было: содержание ионов «гидрокарбоната», «сульфата» и «хлорида» соответствовало нормам, установленным техническими регламентами Таможенного союза», — цитирует агентство "Арка" заявление ведомства.

Поскольку оборот «Джермука» приостановила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ — Роспотребнадзор, урегулированием вопроса занимается Министерство экономики Армении, сообщило ведомство.

Россельхознадзор усомнился в компетентности Министерства экономики Армении

В Россельхознадзоре полагают, что министерство не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Министерства сельского хозяйства Армении, передаёт ТАСС.

В ведомстве заявили, что в Армении в результате структурной реформы правительства в 2019 году было ликвидировано Министерство сельского хозяйства и вопросы государственной политики в области сельского хозяйства были возложены на Министерство экономики, которое ответственно за аграрную политику, агропереработку, животноводство, ветеринарию, растениеводство, применение пестицидов и агрохимикатов, органическое сельское хозяйство, сельскохозяйственные кооперации, рыболовство.

«Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции, и то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения минсельхоза», - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Ограничения на импорт цветов и минеральной воды Россия ввела на фоне подготовки армянских политических сил к парламентским выборам, намеченным на 7 июня. При этом в начале мая в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и саммит Армения - ЕС. В связи с этим российские провластные медиа обвинили Армению в "предательстве" и антироссийском курсе, а Владимир Путин заметил, что властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Ранее Путин заявил, что совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", и отметил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. 

Напомним, в августе 2025 года сотни фур с виноградом, сливами и персиками не были пропущены в Россию на КПП "Верхний Ларс" и были вынуждены вернуться в Армению, эта проблема носит политический характер, заявил депутат от оппозиции Гарник Даниелян. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:36, 29 мая 2026
ФСБ отчиталась о предотвращении подрыва поезда в Новороссийске
08:36, 29 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
07:36, 29 мая 2026
Прокуратура потребовала изъять имущество бывшего главы МВД Ростова-на-Дону
05:40, 29 мая 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в часть
04:41, 29 мая 2026
Военный из Волгоградской области убит на Украине
02:47, 29 мая 2026
Названы имена двух убитых на Украине военных из Ростовской области
Все события дня
Новости
Мария Захарова и наблюдатели. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:42, 29 мая 2026
Захарова обвинила Ереван в "прогибе перед ЕС" из-за недоверия российским наблюдателям
Минеральная вода "Джермук" Скриншот фото https://armlife.am/rrd-um-argelvel-e-37-mln-shish-jermuk-hanqayin-jri-vacharrqy/
21:21, 23 мая 2026
Число запретов на ввоз товаров из Армении в Россию возросло перед парламентскими выборами
Обыск в офисе партии "Мать Армении". 22 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYoPBNYOzvD/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11:20, 22 мая 2026
Силовики пришли с обыском в офис партии "Мать Армения"
Цветочный магазин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:41, 21 мая 2026
Россельхознадзор анонсировал ограничения на ввоз цветов из Армении
Пикет в Ереване. Стоп-кадр видео RusNews от 16.05.26, https://t.me/rusnews/84828
17:24, 16 мая 2026
Активисты в Ереване потребовали освободить российских политзаключенных
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
10
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
4
Коля Степанян - из солдат в писатели
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

БПЛА над предприятием. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 09:36
Сотрудник химпредприятия погиб при атаке беспилотников на Волжский

Стоп-кадр: "Протестующие против насилия полиции в Гори". Фото: interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/871209-goris-policiis-shenobastan-sadac-saprotesto-akcia-mimdinareobs-xmauri-iqo
29 мая 2026, 00:52
Жители Гори вышли с протестом к полиции после избиения задержанных

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше