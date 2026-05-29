Армянская сторона не нашла нарушений в пробах "Джермука"

Временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники введены Россельхознадзором с 30 мая.

Как писал "Кавказский узел",Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая - свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Остановку ввоза в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" Роспотребнадзор объяснил "временной санитарной мерой" из-за выявленного превышения содержания химических веществ, под запрет продажи попали 37 миллионов бутылок. Россельхознадзор объявил также о запрете на ввоз в Россию ряда коньяков и вин. Пашинян назвал такие запреты обычной практикой, представители оппозиции увидели в действиях России политический подтекст.

Новые партии "Джермука" заблокированы в России

Роспотребнадзор направил дополнительное поручение оператору государственной системы маркировки «Честный знак» о приостановке реализации на территории Российской Федерации 64,5 млн единиц минеральной природной лечебно-столовой питьевой газированной воды «Джермук». Поручение о блокировке новых партии действует с 28 мая 2026 года до дополнительного уведомления.



"Основанием для поручения стали нарушения производителем обязательных требований законодательства о техническом регулировании В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната – иона, хлоридов и сульфатов. Это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье",- сообщило ведомство, добавив, что с начала 2026 года по поручению Роспотребнадзора оператором государственной системы маркировки «Честный знак» уже заблокировала реализацию 38,4 млн единиц бутилированной воды «Джермук».

Проверка в Армении не нашла отклонение в составе минералки

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов прокомментировал агентству «АРКА» приостановку реализации в РФ 64,5 млн единиц воды «Джермук».



«Регулятор провел отбор проб «Джермука». По результатам лабораторной экспертизы отклонений выявлено не было: содержание ионов «гидрокарбоната», «сульфата» и «хлорида» соответствовало нормам, установленным техническими регламентами Таможенного союза», — цитирует агентство "Арка" заявление ведомства.



Поскольку оборот «Джермука» приостановила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ — Роспотребнадзор, урегулированием вопроса занимается Министерство экономики Армении, сообщило ведомство.

Россельхознадзор усомнился в компетентности Министерства экономики Армении

В Россельхознадзоре полагают, что министерство не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Министерства сельского хозяйства Армении, передаёт ТАСС.

В ведомстве заявили, что в Армении в результате структурной реформы правительства в 2019 году было ликвидировано Министерство сельского хозяйства и вопросы государственной политики в области сельского хозяйства были возложены на Министерство экономики, которое ответственно за аграрную политику, агропереработку, животноводство, ветеринарию, растениеводство, применение пестицидов и агрохимикатов, органическое сельское хозяйство, сельскохозяйственные кооперации, рыболовство.

«Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции, и то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения минсельхоза», - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Ограничения на импорт цветов и минеральной воды Россия ввела на фоне подготовки армянских политических сил к парламентским выборам, намеченным на 7 июня. При этом в начале мая в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и саммит Армения - ЕС. В связи с этим российские провластные медиа обвинили Армению в "предательстве" и антироссийском курсе, а Владимир Путин заметил, что властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Ранее Путин заявил, что совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", и отметил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Напомним, в августе 2025 года сотни фур с виноградом, сливами и персиками не были пропущены в Россию на КПП "Верхний Ларс" и были вынуждены вернуться в Армению, эта проблема носит политический характер, заявил депутат от оппозиции Гарник Даниелян.