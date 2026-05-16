17:24, 16 мая 2026

Активисты в Ереване потребовали освободить российских политзаключенных

Пикет в Ереване. Стоп-кадр видео RusNews от 16.05.26, https://t.me/rusnews/84828.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пикете у посольства России в Ереване собравшиеся потребовали освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", у посольства РФ в Ереване еженедельно проводятся акции с требованием освободить политзаключённых.

В Ереване у посольства РФ прошел массовый пикет в поддержку российских политзаключённых. Активисты вышли с плакатами, требуя освобождения россиян, которых считают политзаключёнными. Особое внимание уделили фигурантам «дела Фургала», осуждённым на сроки от 13 до 21 года колонии строгого режима.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был признан присяжными виновным и получил 23 года. В декабре 2025 года быв вынесен новый обвинительный приговор - на этот раз по экономическим статьям УК РФ, общий срок наказания составил 25 лет.

На плакатах был также самый юный политзаключённый в России, осуждённый в 15 лет. Еще один плакат посвящен Геннадию Артеменко, 1963 года рождения. По информации участников пикета, он получил 18 лет  после попытки вывезти из Днепропетровской области свою пожилую маму. На плакатах также были другие осуждённые, которых участники акции назвали невиновными. Все они, по мнению пикетчиков, стали жертвами сфабрикованных дел. Массовый пикет прошел напротив посольства России в Ереване, пишет RusNews.

Как следует из видео, приложенного к публикации, в пикете участвовали четыре человека, в руках они держали 11 портретов и лозунг "Свободу политзаключенным". ни стояли на тротуаре через дорогу от российского посольства.

Как писал "Кавказский узел", активист из Санкт-Петербурга Александр Шерченков неоднократно проводил перед российским посольством в Ереване пикеты с требованиями освободить в России заключенных, преследование которых он считает несправедливым. Так, 16 марта он провел одиночный пикет с требованием освободить Руслана Сидики, который жаловался на пытки после задержания.

Александр Шерченков - активист и анархист, который прилетел в Ереван из Санкт-Петербурга в июне 2022 года после того, как столкнулся с риском уголовного преследования по обвинению в дискредитации армии. Такой риск был связан с тем, что Шерченков многократно выходил на акции с плакатом, содержащим пацифистский призыв, сообщило 24 декабря 2024 года русскоязычное издание в Армении Lava Media.

